盧南便說：還記得謝韻嗎？

當然記得！她是我們的系花，班裡至少有一半男生喜歡她，你也是其中之一。記得你還向她表白被拒了，那時你整個人狀態特別差。

是啊，我暗戀了她三年，最近在M城遇到她了！

哈哈，你們有故事了，好上了？宋戰快人快語地說。

我們開始就是在一起走路、登山什麼的，我沒有想到，她依然是那麼吸引我。跟她在一起的快樂，是我從來沒有過的！更沒想到，她現在對我也有感覺，我在驚喜滿足之後，卻不知該怎麼辦了。我告訴她我有女朋友了，她給我一個月的時間，讓我做選擇，所以我最近太頭疼了。林茉是個好女孩，謝韻是真愛，我真不知道該怎麼選擇。

你小子交桃花運啊，艷福不淺！宋戰揶揄了一句，接著又說：這真是太難選了，兩個女生都非常優秀。林茉我見到過，長得好、性格好，容易相處。謝韻更是沒說的了，大美女，你喜歡了她那麼久，相處後更喜歡了，所以我也不知該怎麼給你建議。

唉，真是太難了！盧南糾結地長嘆一聲。

宋戰見盧南這麼難，就認真地思考了一會，然後說道：我這方面也沒啥經驗，瞎說幾句，還得你自己拿主意。用我們理科生的方法，你給兩個人各方面打打分，加權重，看最後誰的分數高。用你們文藝青年的方法，那就是follow your heart！

不管怎樣，宋戰還是給盧南提供了新思路。他以長相、性格、相處、感情四個方面，給謝韻和林茉打分，長相謝韻十分、林茉八分；性格林茉十分、謝韻九分，扣掉的一分是因為謝韻有股子傲氣，不如林茉溫柔。（一三）