唱歌就是唱歌。要微笑啊，她想起不認識的路人的叮嚀。她後來想，那片刻的相遇只不過是十幾分鐘的時間，卻像電波永久地在她腦海中激盪。

陽光透過池水，把一切放大。是在那一圈一圈的波光裡，她突然驚異地發現，她不愛丈夫啊，而丈夫不但不愛她，甚至瞧不起她。

遛狗的台灣女人影子飄過，警察丈夫壯碩的身影流過；錢都給別人花了，自己結果什麼也沒有，羅莎幽幽的念叨聲；羅莎新亡的女友；羅莎扭頭轉身拭淚的影子；她們像泳池裡的氣泡，一串串，在楊瓊的眼前升起。

還是在廣州，楊梓對她帶過來的保養品，讚賞的語氣裡夾著一絲羞澀，「美國的東西靠得住。」她這男性友人以前用過，「他心臟做過支架，這個聽說很不錯。」楊梓說。

真是虎落平陽被犬欺，她要是在國內，哪裡會受丈夫的限制，早跑到十萬八千里之外了。是什麼讓她到了美國，反倒缺失了離開的能力？總像有一條無形的繩索在拉著她？

如果有一天你開始忘記光的樣子，那一天，你就瞎了。她突然理解了哪裡看到的書中的一句話。

機場裡他的出現，像是在她面前突然打開一道門，照亮洞穴裡的她──生活是有愛的，她依然是個有吸引力的女子。人生是有意義的、是值得珍惜的，而這意義不僅僅是苟且，更不是放棄自己。那一瞬間，她彷彿看到霞光萬道，如激光隔斷那個無形的繩索。而他就像天使 ，在她要墜入黑洞時，在她身邊出現。

她後來去網上查過，晚上九點前後的航班，美聯航這個時間段除了這班飛機，竟然沒有別的航班。

那是在下一年的暑假，她正在策劃那原本預備的暑期回國旅程。彼時偌大的休士頓 機場空曠無人。所有的機場全部關閉，新冠病毒給旅行畫下了史無前例的休止符。（全文完）