因為沒戴口罩 ，他的眉目她看得真真切切。剛剛刮過的臉，密密的鬍茬子青俊潔淨。除了頭髮少了一些，他的臉上並沒有多少改變，時光對他倒是有情有義的。他永遠不變的表情，薄薄的嘴唇，笑與不笑都透著性感迷人的氣質。

「昨晚睡得好嗎？」他走近她，蹲下身來，關切地問。他的中文比以前說得流利多了，洛菲不禁吃了一驚。在紐大時，他們在一起幾乎不怎麼講中文。他母親雖然是中國人，可並沒刻意教他學過中文。她轉念一想，有什麼好奇怪的，雅妮和他在一起，耳鬢廝磨日積月累，也成半個中國通了。

「一點都不好。」她把頭偏過去，故意賭氣地說。

他坐進她旁邊的沙灘椅，一本書順著椅子滑落下來。他躬下身子，拾起書，剎那間，他愣住了，眼睛停在書面上。

「怎麼，你帶來了這本書？」

洛菲感到窘迫，她不知道該不該坦承，書是她寫的。「嗯，你讀過嗎？」

尼蒙翻動著書頁，然後又闔上。他挪動沙灘椅，和洛菲坐成面對面。他手捧著書，神情異樣地看著她。「告訴你，我豈止是讀過啊，你真是，真是太令我吃驚了。菲菲，讀法學院時，你的激情和才華都給那些無聊的法律案卷淹沒了，對不對？」

「怎麼會呢？激情是與生俱來的，可能我本來就是個缺乏激情的人，才華就更與我無緣了。不過有你喜歡，我就知足了。」

「你知道，我可不只是喜歡你的書，還仔細研究過的。」

「讓你見笑了。我的小說就是讀讀消遣吧，不值得你花時間研究，真的。」

「你寫的故事很耐人回味，讓我都不自覺地檢討起自己這一生來。雅妮，一個了不起的女人！哦，雅妮，你是寫她嗎？」尼蒙瞇起眼睛看著她。（六）