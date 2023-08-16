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罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

桃花流水（一一）

水影

我只知道，我跟你在一起的快樂是從未有過的。我們互相理解、我們心靈相通，這是世間多麼難得的相遇！

當我和你在一起的時候，我的眼裡、心裡只有你，很多時候我完全忘記了現實。現實是我有一個相處三年的女朋友。對不起，是我沒有處理好這件事，但請你相信，我對你是一片真心！

盧南洋洋灑灑地寫了一大篇，寫完後，他長長地舒了一口氣。不管結局如何，至少他把心裡的話都說了出來。過了很久，他聽見「噹」的一聲，他迫不及待地打開手機，看見謝韻終於給他回了短信，寫得乾脆俐落：給你一個月的時間，假如你恢復單身，我們就在一起。假如你不是單身，再也不要找我！

一個月，他能處理好這件事嗎？雖然盧南極其捨不得謝韻，但他也沒有想過要跟林茉分手。他到底該怎麼辦？一時間，他左右為難，難以取捨。他揪著自己的頭髮，完全想不出一個所以然來，他覺得自己要把頭髮抓禿了。

很多時候，選擇太多並不是好事，因為任何一種選擇都有得有失。那些失去的部分會在心裡無限放大，在今後的歲月裡遺憾不已。

盧南也許沒有那麼愛林茉，但他絕對是喜歡她的。林茉溫柔可愛，他喜歡她在他身邊絮絮叨叨地說身邊的事：門前的花開了、簷下的鳥築窩了、導師今天表揚她了、小高說了個笑話……她總是喜歡把什麼都告訴他。林茉雖然沒有謝韻那般耀眼的美麗，但是秀氣甜美。他們在一起的三年裡互相取暖，使得異國他鄉的日子不再孤獨，而是充滿了情趣和溫馨。

盧南最難忘的是有一次流感高燒，燒得昏昏沉沉的，林茉就一直陪在他身邊，給他額頭放冷毛巾降溫、給他熬粥燒水、給他按時吃藥，整整三天一直陪著他。（一一）

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