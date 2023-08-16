我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

天使（八）

凌珊

後來，貴賓室的人都走得差不多了，楊瓊蜷縮在座位上，想休息一下。她先去洗手間洗漱，落地鏡子裡，她望著自己的影子，面容有些疲倦，身材依舊姣好。她對著鏡子，拿出手機自拍，彷彿在確認剛發生的一切都是真實的存在。

丈夫的話又響起來：你離開我，是活不了的。而且除了我，沒有男人會對你感興趣。

電影裡女人對男人說過的經典語錄：我已經不愛你了，而你是早已經不愛我的。

我當然愛你，丈夫的影子晃動：你不是我，怎麼知道我的感受。

我不知道你的感受，但我知道自己的感受。楊瓊默然。

水波透明，一划又一划。楊瓊在水底揮動著手臂。

男人的影子流過，是他的眼神，好像一瞬間他已經洞穿了她的思緒。而她站起身，目送他離去，看著他往外走，就像她一直這樣做，並沒有生疏感。他的眼神彷彿在說：我知道，我理解。因為她並沒有說什麼，除了站起身，對他的目送。

是在洗手間的鏡子裡，她才突然明白，原來有人是懂她的。她並不那麼難弄明白。她並沒有說過一個「不」字，不像跟丈夫，說過成千上萬的「不」字。還以為男人都是那樣，說了等於沒說。成千上萬的「不」字，對他都沒用。她跟丈夫說了多少次了：別再來了。那時他們已經分居三年，但是丈夫依舊每天定時出現，說是茉莉離不開他。即使茉莉秋天就上高中了，馬上就到了不需要父母陪伴的年齡。

男人起身的瞬間，一絲無奈、慚愧，還有什麼說不清的東西，讓她心裡突然升起一種莫名的愧疚，彷彿小時候那次唱歌課。而男人轉身的一瞬，跟她告別，有一種熟稔，而又無奈和不捨，像她的老師，是真心想讓她唱歌。（八）

上一則

優步的體驗

下一則

韓大伯的一天

延伸閱讀

天使6連敗勝率跌破5成 教頭：還不到放棄時刻

天使6連敗勝率跌破5成 教頭：還不到放棄時刻
MLB／大谷翔平1安3K 天使吞4連敗

MLB／大谷翔平1安3K 天使吞4連敗
買錯？天使吉歐利托轉隊先發2場都吞敗

買錯？天使吉歐利托轉隊先發2場都吞敗
大谷抽筋還炸第40轟 但天使勝場慘遭牛棚「刷退」

大谷抽筋還炸第40轟 但天使勝場慘遭牛棚「刷退」

熱門新聞

大家樂、大快活、美心

2023-08-11 02:00
董承濂∕圖

天秤座（上）

2023-08-10 02:02
黛安∕圖

白相人（上）

2023-08-12 02:02
在作家林海音的女兒夏祖麗於聖荷西的寓所，一次歡樂的相聚。左起：吳玲瑤夫婿陳漢平、吳玲瑤、作者黃美惠、作家張至璋及夏祖麗夫婦。（黃美惠∕提供）

淚中帶笑憶玲瑤

2023-08-14 02:02
國內製造，僅限美國地區發行的麥當勞快樂餐史努比公仔。（圖：作者赫連擁提供）

滿城盡是史努比

2023-08-12 02:00
黛安∕圖

白相人（下）

2023-08-13 02:02

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現