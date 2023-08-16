後來，貴賓室的人都走得差不多了，楊瓊蜷縮在座位上，想休息一下。她先去洗手間洗漱，落地鏡子裡，她望著自己的影子，面容有些疲倦，身材依舊姣好。她對著鏡子，拿出手機自拍，彷彿在確認剛發生的一切都是真實的存在。

丈夫的話又響起來：你離開我，是活不了的。而且除了我，沒有男人會對你感興趣。

電影裡女人對男人說過的經典語錄：我已經不愛你了，而你是早已經不愛我的。

我當然愛你，丈夫的影子晃動：你不是我，怎麼知道我的感受。

我不知道你的感受，但我知道自己的感受。楊瓊默然。

水波透明，一划又一划。楊瓊在水底揮動著手臂。

男人的影子流過，是他的眼神，好像一瞬間他已經洞穿了她的思緒。而她站起身，目送他離去，看著他往外走，就像她一直這樣做，並沒有生疏感。他的眼神彷彿在說：我知道，我理解。因為她並沒有說什麼，除了站起身，對他的目送。

是在洗手間的鏡子裡，她才突然明白，原來有人是懂她的。她並不那麼難弄明白。她並沒有說過一個「不」字，不像跟丈夫，說過成千上萬的「不」字。還以為男人都是那樣，說了等於沒說。成千上萬的「不」字，對他都沒用。她跟丈夫說了多少次了：別再來了。那時他們已經分居三年，但是丈夫依舊每天定時出現，說是茉莉離不開他。即使茉莉秋天就上高中了，馬上就到了不需要父母陪伴的年齡。

男人起身的瞬間，一絲無奈、慚愧，還有什麼說不清的東西，讓她心裡突然升起一種莫名的愧疚，彷彿小時候那次唱歌課。而男人轉身的一瞬，跟她告別，有一種熟稔，而又無奈和不捨，像她的老師，是真心想讓她唱歌。（八）