薛慧瑩／圖

美莉朋友出了個好點子，親自上他的節目用料理來揭發他，顯然最直截接了當。碰巧那陣子餐館老闆兼大廚老徐時運不濟，自己跌傷了腿不說，老婆又住院，街坊附近新增了兩家餐廳，眼看店裡生意尤其是午餐外帶，被搶走不少客源。老徐內焦外炙下，成日只剩抱怨嘆氣。美莉把這一切看在眼裡。當年依親 移民來美後，換了幾個廚師工作，裡頭就屬老徐他們夫婦人最好、最照顧，都是來自台灣的老鄉。既然店裡生意下跌，美莉開始琢磨著，考量上電視的可能性；或許一石二鳥，還可替這個中餐館打個廣告還些人情。

一晚帶著蘇絲從醫院化療回來，眼見蜷縮在床上虛弱嘔吐的妹妹，心裡十分不忍，自己又無能為力。又想起小時候一個算命先生說過，她生來就是來還妹妹債的，是前世今世的因果銜報。美莉回到房間左思右想後，遂轉向電腦頻道找到這個實境秀，一連看完幾集。她模擬著身歷其境，想像食材公布後自己的創造力，在限時內可能變出何等菜餚。多方演練下，她發覺自己的想法絲毫不遜於每集的最後贏家，自信心不由得一振。終於很晚的時候，美莉跑至浴室鏡前仔細端詳，然後自問自答：

「你可以嗎？」

「Why Not？」

就這樣下了決心。半晌她突然湊上去，給鏡內的自己一個響亮的吻，為自己的豪氣深受感動。

她林美莉這輩子雖然平凡得毫不起眼，自忖一直是個熱心講義氣的人。她下了決心放下老臉，要出面為蘇絲討公道，為卑屈受辱的女性發聲。或許最終贏了獎金？順帶替老徐餐館打知名度？

為什麼不呢？

她瞞著餐館悄悄報了名。用了一個平時不常用的英文名，想那渣男是高層經理，應該不會管到甄選這一塊。過去也甚少打照面，從照片認出蘇絲姊姊的可能性實屬不大。當然一開始也不敢抱太高期望，自忖即使履歷表通過審核，憑自己那口不甚輪轉的英文與不起眼的餐廚背景，大概也難過第二輪的視訊面談。都說跨出第一步最難。自己過了最難一關，交差了，也好堵住那群姊妹的七嘴八舌。

卻沒想到劇本走岔了，居然順風順水一路過關斬將，被選上秋季某集最後四個競賽者之一。收到電話通知留言後，美莉撇下手上的鍋鏟，一路衝到餐館後頭小巷內忘情尖叫。

「Yes！好爽！」她大聲對自己說。

也許就跟西雅圖多雨的天氣一樣，總也有異常乾旱，數個月不下雨的時候。

大夥替美莉開心之際，也不由得對她刮目相看。

「說真的，也不知他們看上我哪一點？第一次對著電腦視訊，就是緊張喔！雖然蘇絲給我練習了幾次，上了線還是怕我的英文他們聽不懂。」幾個人得知好消息後，約了美莉出來慶祝，在餐桌旁說起那天的視訊經驗，美莉仍是心有餘悸。

「那當然是看上你的美貌囉！」反應快的越南 妹譚秀最喜歡取笑她。

「他們喜歡你的天然美！」美莉戲稱韓國小姐的韓國籍阿桑詠珠也加入揶揄的陣容。她們都知道美莉從不化妝。

「那群人肯定都瞎了。」美莉自嘲道，隨著大夥撫掌大笑。當然有自知之明，年過五十，貌不起眼的中年亞洲婦女，矮小纖瘦、平板如飛機跑道的身材，又操著一口頗重的口音，不甚聰明兼古板固執，鏡頭前除了還算沉穩的姿態，難道他們看重自己的真實坦率？還是因為自己告訴面談者，她想藉著手上料理說故事？

不管如何，從翌日起大夥都帶勁跟著動起來了，兩個亞裔 姊妹偕同蘇絲一起，幫忙給美莉特訓。一個在隔壁漢堡、三明治店打工，一個是另一家韓國豆腐鍋餐館的廚師，都有廚藝背景。大家天馬行空張羅著，每次找出不同特殊食材組合，刺激美莉的臨場創造力。

計畫中的切入點是，贏下比賽，爭取節目最終給贏家的一段感言時間，好把蘇絲的故事說出。

夙夜匪懈，總算這一刻來了。

好戲即將登場。（二）