到了周末，盧南對於謝韻的思念到了不可抑制的地步。他想她，想見她、想抱她、想吻她，他全身全心都在想她。他從來沒有如此想念過一個人，離開林茉時也只是有過淡淡的思念，對於謝韻他完全淪陷。

雖然謝韻不理他，但也沒有拉黑他。儘管謝韻沒有回他半個字，但盧南堅持不懈地跟謝韻發短信。時令進入深秋，樹木凋敝、落葉飄零，盧南相思成疾，難以遣懷。夜晚，他臨窗而立，月光下的小河波光粼粼，緩緩流去，他覺得自己的相思就如這悠悠流水，欲止不絕。

他有一種強烈的傾訴的慾望，他拿起手機，一字一句敲打著自己的心路歷程：韻韻，對不起，我從來都沒有想要傷害你，可是我知道我還是傷害到了你，萬分對不起。我曾經告訴過你，我的大學時代基本就是暗戀你的日子，我整整暗戀了你三年！畢業時當我向你表白時，你拒絕了我。當時我痛苦極了，不光是因為你拒絕了我，還因為我再也見不到你了。我曾經到你的工作單位去等你，我等在一棵大樹後面，只為你出來能夠看你一眼。可是那一天也許你沒有上班，直等到天黑，也沒有等到你出來。結果一場大雨傾盆而下，淋得我全身濕透，我在雨中大哭一場。

從那天起，我決定不再做傻事，而要努力成為更好的自己。想到自己的每一個進步都是離你更近一點，我特別有動力。很多年過去了，我漸漸地完全失去了你的音訊，你變成一個模糊的影子、一個我青春的回憶。然而當我意外地再次遇到你的時候，過去的一切都重又變得如此清晰，所有對你的感情又重新湧了上來。當我越來越走近你的時候，你已經從遙不可及的夢想，成為魂牽夢繞的愛人。（一○）