尼蒙是個善良的人，他樂於助人的本色來自他父親的基因。當年他父親就曾經救他母親於危難之中，這個故事他不只一次講給我聽。恐怕連他自己都未曾意識到，他是在步其老子的後塵。不過，我從來沒有當面點破他，我相信，人的選擇有時是出於理智，但更多的時候卻是緣於情感或直覺。別人的指手畫腳，只會促使他往那條道上越跑越遠。

記起來了，後來我和你又見過幾次面，印象最深的一次，是你邀請我去參加一個華人 社團的春節聚會，說是大家一起包餃子 ，認識些新朋友。可等我到了那裡才知道，這個聚會的主題其實是傳銷，為一種不知名的化妝品拉客戶。在這邊傳銷的名聲可不太好，人們戲稱它為「老鼠會」，就是暗地串通一氣做殺熟的勾當。我觀察那天去參加「爬梯」的人似乎都心知肚明，惟獨我一個人傻乎乎地不明就裡。我心裡直冒火，有種被欺騙的感覺。

「爬梯」快結束的時候，你把我拉到一個角落，臉憋得通紅，跟我解釋說，本來你也不大清楚聚會是為這個目的，對不起，耽誤了我的時間。看著你一張清秀的臉，轉眼間變得那麼尷尬無助，我滿肚子的怨氣便消了一半。尼蒙跟我說過，你一個人打兩份工，周末還去中餐館當帶位小姐，就是為讀護士學校攢學費，而且還得支持女兒學鋼琴、學畫畫。你太需要錢了，沒有錢，在這方土地上幾乎是寸步難行的。

那時我自己也在貸款 讀書，真是幫不上你什麼。不過我還是從你手裡買了兩瓶潤膚霜，算是對你促銷的微薄資助。不管怎麼說，好強自立的女人，總是讓我欽佩，就如同我對我母親永遠心存敬意。（四）