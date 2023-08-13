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樓藍在上海（二六）

鳳群

不一會，唐彪的電話來了，他要樓藍等著她，他的車馬上就到。當樓紅幫樓藍將她的行李箱剛拖到社區門口時，唐彪的路虎已經到了。樓藍與送行的爸媽和姊姊匆匆告別後，便上了唐彪的車，不一會車就上了去浦東機場的高速公路。

唐彪問：樓姊，這麼急著要走？

樓藍回答：學校要開學了。

唐彪說：樓姊，楚先生說了，你要辭職來上海，就上我們公司來吧。

樓藍說：我決定不辭職了，我還在青海當我的老師。老父母這頭，有樓紅照顧就可以了。

唐彪點點頭，這也好，你在青海那邊關係也很多，辦事方便，丟了也可惜。

樓藍說：我也不在江湖上混，就區區一個中學老師，要那麼多關係做什麼？青海沒有上海這麼複雜，我就安安心心教好我的書、畫好我的畫、帶好我的學生。

唐彪愣了下，樓姊我還有件事忘了告訴你，我已經給你找了家正規的裝修公司。小昆山的那套房子我會給你裝修好的，你們就別操心了。

樓藍有些莫名的激動，我也聽我爸媽說了，這是怎麼回事？彪子我夠給你添麻煩了，這房子裝修的事你就不用管了。

唐彪說：不麻煩，那個包工頭是我的好朋友，這件事全權交給他會辦好的，你放心。

那裝修款呢？即使那九萬元退回來了，也不夠啊！

不夠我來處理，唐彪說，你的事就是我的事，你就安心去青海吧。

一番話說得樓藍心湖又開始微微蕩漾，彪子，你為什麼要對我這麼好？

唐彪淡然一笑，我早說了，知恩不報非君子，感謝你那些年對我妹妹的關心，還有你為我母親做的那些善事，更有我對你的尊敬。因為你在我眼中，真是一個好老師、一個正直的知識分子。（二六）

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