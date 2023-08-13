「聽起來像幼兒園啊！」羅莎嘻嘻道。

「根本就是個大幼兒園。」楊瓊道。

「美國也這樣？還以為世界上最好的學校都在美國呢。」羅莎一臉詫異，「那私立的會不會好些？」

「私立學費高，但是教學設備資源這些都沒有國家提供保障，結果也差不多。」楊瓊說，心想何時自己也變得如此消極。她還從沒在私立學校待過，真應該去見識一下，也許說話才更有理有據。

不過她那些經歷就夠有理有據了。就像那天她代一堂生物課，還沒進教室，先給站門口的隔壁老師震住了。這老師黑衣黑褲，手裡捧著餅乾盒，一邊迎來送往問候招呼，一邊給每位進門的學生遞上一塊，簡直就是中文裡的「投餵」一詞現身說法。要不是在學校裡，楊瓊真以為她這是在商場兜售。

「你代課這個班？」餅乾老師眨眼，沒等楊瓊回答就說：「哈，有你瞧的了。」

楊瓊一愣，餅乾老師馬上轉換口氣道：「開玩笑，沒問題的。不過，你看著吧。」

楊瓊一打開教室門，就被眼前黑壓壓一屋子的學生鎮住，這麼大一個班，像蜂巢。她查看生物老師備忘錄：上課第一項要求，所有手機上繳，放入課室前手機袋裡。違者按缺席處理。

這老師負責！楊瓊心底一陣興奮。

楊瓊興致勃勃交代完，看學生魚貫上繳手機，再按花名冊點名。一切就緒，正待得意，前排一女生神祕一笑，提醒她再看手機袋。楊瓊望過去，剛剛滿員的手機袋只剩下寥寥幾個。（五）