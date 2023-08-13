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桃花流水（八）

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他覺得自己此時無論如何都應該交代自己，否則他無法原諒自己。他支支吾吾地對謝韻說：韻韻，有件事我必須告訴你。我……我在C大有個女朋友，但是我們早已沒有激情了，我愛的人是你。

謝韻聽聞，臉色大變。她立刻推開了盧南，迷惑又生氣地說：那你上次還說你沒有女朋友！

我說過這話？盧南一頭霧水。

就是我們討論張無忌的時候。

哦，我是說我沒有很多女朋友。盧南解釋道。

你怎麼沒有？你明明有了女朋友，還一再來撩我。你這是要把我置於何地！謝韻斥責道，她的臉上充滿了生氣又受傷的神色。

我……我並沒有想那麼多，我對你是鍾情已久，情之所至……

你不要再來找我了。謝韻丟下最後一句話，氣沖沖地下車走了。盧南從來沒有見過這樣的謝韻，眼神中那抹傷痛使他愧疚不已。他的車在謝韻家的樓下停了許久，然後他給林茉回了短信：看完了，正在回家。

盧南回家的路上，心潮起伏。今天真是過山車一般刺激的經歷，從幸福的巔峰一下又落入悲傷的谷底。他終於親吻到了日思夜想的女神，轉眼間又被女神呵叱、中斷來往。

盧南回到家不久，林茉又打來視頻電話。雖然他們分開兩個月了，但是隔三差五就會通個視頻電話。林茉眼睛彎彎的笑臉出現在屏幕上，照例絮叨了一些家常瑣碎，告訴他今年的蝴蝶蘭到現在都沒謝，又說今天跟小高出去逛海鮮市場，居然買到了活蝦，超級鮮，可惜盧南不在。小高是林茉的閨蜜，現在的室友。（八）

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