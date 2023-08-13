趙梅英／圖

街上傳來輕按喇叭的聲音，優步司機等得不耐煩了，洛菲磨蹭了足有五、六分鐘，也實在怪不得人家。車子開上通往機場的高速公路，司機不時從後視鏡瞄她幾眼，一種不舒服的感覺倏然掠過她心頭。從庚子年初，瘟疫蔓延紐約城，她一直都沒出家門，一年多隔離的日子，人都快憋瘋了。

迎春花剛剛吐蕊，她便急不可耐地走出來，渴望回到平常生活的節奏，她沒有更高的奢求。食品店、診所、快餐店、加油站，她走遍各處，都遭遇同樣的眼神──懷疑、冷漠、仇視。亞裔 臉，都是這張亞裔臉惹的禍，敏銳的神經觸覺叫她無法自欺欺人。這是不是大流行病後綜合症，要多久才能消解人與人之間的疏遠隔膜？

事實上，隔離對她的生活並沒有太大影響。她的律師所早就改成遠距辦公，不用每天開車、擠地鐵趕到曼哈頓 上班，反倒給了她更多寫作時間。可疫情的此起彼落，東西左右的喧囂紛爭，瀰漫到社區的每個角落。她的心好像被困在火焰山上，焦灼煎熬。必須衝出這一千多英尺的小屋子，再憋下去，肯定要瘋掉的，她不敢想像。

走進機場，她發覺人並不多，至少比她想像少。每個人都戴著口罩 ，黑色、黃色、藍色、白色，那些趕時髦的年輕女孩，口罩也別具一格，各種時尚的花樣，看得她眼花撩亂。人真是愛美的動物，縱然瘟疫橫行，也忘不了孜孜不倦地渴求。走在五顏六色面罩閃動的人流裡，洛菲覺得恍恍惚惚，好像游弋在夢裡。

這一年，她腦子裡常常閃現幻覺，彷彿時光越變越短，她甚至能感覺到它縮短的速度。她不再奢望奇蹟會降臨到自己頭上，也不再期盼還能寫出什麼傑作流芳千古。這曾經是她經年的夢想，夢想過了頭，就會變成夢魘。寫作使她的生活不正常，那些杜撰的情節人物常常攪得她心緒不寧、寢食難安，問題就出在這裡。心理醫生的忠告，使她終於意識到，百分之九十九的人並不像她這樣生活。倘若生命再給她一次機會，她會選擇不一樣的活法。就像她的小說女主角雅妮那樣，活得像個女人樣。女人該是什麼樣呢？是的，沒有標準答案，但起碼不能讓愛情缺席，對吧？

她把自己渴望卻無法從頭再來的人生，讓雅妮替她過了一遍。如果說，當作家還有那麼一絲幸福感的話，那就是她可以沉溺在一種想像的生活中。苦行僧不該是女性獨立的別稱，她耗去半輩子，才悟出這麼個道理。

每次寫完一部小說，她都感覺自己被掏空了。對於作品深刻與完美的苛求，意味著她必須深入無情地挖掘自己。然而可以挖掘的東西越來越少，遲早會挖盡掏空。寫完這本書，這種掏空感幾乎達到了極限，以至於她完全記不清自己究竟寫了什麼。甚至連那些她精心雕琢的細節，也像被海浪沖刷過的水彩畫一樣，只剩下模模糊糊的痕跡。

原以為是專注碼字惹來的麻煩，可醫生卻告訴她完全不一樣的真相。她的病已經相當嚴重了，她需要靜養，什麼都不要做、什麼都不要想。可如果不思不想地活著，那還是洛菲嗎？或許這就是封筆之作了，這麼一想，她的眼睛都濕了，倒不是難過，而是多少有些不甘心呢！這次南下去邁阿密海灘度假，是醫生給她建議的康復計畫。去吧，讓溫暖濕潤的海風吹一吹，對你羸弱的身體有好處，家庭醫生的話她不敢再當耳旁風了。

洛菲順利地辦完了自我登機手續，然後過了安檢。她心裡暗暗吃驚，這一路上居然沒說一句話，點頭為Yes、搖頭是No，人類一夜間便回到了原始的肢體語言，那語言還能派什麼用場？她一邊朝候機樓走，一邊默默地思忖著。

候機旅客分散地坐在大廳，保持社交距離好像一道指令，已嵌入人的潛意識。她環顧左右，人人低頭刷手機，誰都不理誰。機場本來是熙熙攘攘、人聲鼎沸的地方，這般靜寂反而讓她生出一種奇怪的感覺。

一位穿灰色夾克衫的男人拉著旅行箱，朝她這邊走來。他停下腳步，看了她一眼，在隔一個座位那兒坐下來。他棕色頭髮略顯稀疏，腦門光亮。夾克衫敞開著，裡面是件黑色T恤衫。黑色口罩遮住了他的臉，只剩下兩隻眼睛，睜得大大的。

洛菲用餘光打量著他，好生奇怪，候機廳這麼大、這麼空，為什麼偏偏要離我這麼近？她想起身挪動一下，男人卻朝她擺擺手，和她打招呼。洛菲愣住了，多麼熟悉的眼神，一瞬間，她腦海裡閃過「溫潤的瑪瑙」，莫非是……？

男人的手停在半空，驚訝地喊了一聲：「洛菲！你是洛菲？」他站起來，走近了她。

「你是……尼蒙？我的天，真的是你！」

「我的上帝，一晃都十多年了。你沒離開紐約？」

「我一直都在曼哈頓，懶人，懶得折騰。你呢？我記得你說過，要到歐洲去。」

「都是舊夢了，一言難盡。」尼蒙摸索著從雙肩挎包裡掏出眼鏡，一邊戴，一邊說：「讓我仔細看看，啊，一點沒變，菲菲公主。你知道，背地裡我們都這麼叫你的。」他摘下了口罩，定定地看著她。

洛菲的臉頰頓時緋紅，她怎麼會忘記呢？尼蒙比她高一年級，她從紐大法學院畢業的時候，他已經離開了，從此她再也沒見過他。校友五年聚會、十年聚會，她都刻意逃避了，她屏蔽了一切有關他的消息。好像一個心結一直都沒打開，久而久之，就變成了死結。（二）