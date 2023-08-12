羅莎老神在在地說：「知道嗎，男人最怕就是控制狂。我的一個朋友，做護士的，才五十多歲啊，人就沒了。」羅莎一臉惋惜：「她老公剛又娶了，她走了沒多久吧。」

羅莎說著瞪大眼睛，吐了一下舌頭。「看看，錢都留給別人花了。我那個朋友，真是勤勞，又節儉，什麼都不捨得買，衣服都穿舊的。」羅莎說著，又吐了一下舌頭，「看我都買新的。可不能把錢留給別人，自己到頭來啥也沒有。」

楊瓊靜靜聽著，腦子裡流過在上海外灘商店看中的一條真絲連衣裙。價格不菲，可也是那售貨員的腔調架勢，現在想起來，那花色還是自己喜歡的。

「真是過了這個村，就沒這個店啊，生命只有一次。」羅莎嘖嘖著，指著外面走廊正在銷售的運動衣褲，「看看那些瑜伽褲，多好看。但就是太貴了，真是太貴了！」羅莎又吐了下舌頭，「老美就是敢賣，也敢買。以前我們不是也一樣，沒錢，但是敢買，敢用一個月的伙食費買連衣裙。真是來美國後變成了這樣。」

「美國人也是借錢花呢！不要以為他們有錢，老中比老美有錢。」羅莎又自問自答著，像是對她的「變成了這樣」做了解釋。

「你還做代課老師嗎？」羅莎問，「那麼輕鬆，不用備課，也不用改作業、批考卷，我都想去做了。」

「要一個頂倆，我那天一人帶五個班。」楊瓊撇了嘴，「點名點了半節課。」

「一定要點名嗎？」羅莎瞪大眼睛。

「當然，還要盯著，青春期的孩子哪有閒得住的，一下去廁所，一下喝水、借書，找東西、找人的，如長江之水，川流不息。」（四）