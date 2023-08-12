盧南同意道：藝術家大多是孤寂的，那些最出色的藝術傑作大多是孤寂的產物。

謝韻說：是啊，其實何止是藝術家，普通人也難免孤寂。

盧南說：孤寂靈魂的碰撞和理解最讓人神往和感動。說著，他撫摸了下謝韻的手說：跟你在一起，常常有這種靈魂碰撞和互相理解的感動，這種靈魂碰撞是人生中可遇不可求的事。我真是幸運，遇到了你！

謝韻聽了，心裡也有同樣的感覺，盧南對於她的了解和理解，常常讓她意外和感動。當年她和劉曉在一起的時候，劉曉本身就是明星般的人物，他並沒有那樣的耐心細緻去了解和理解謝韻。第二次戀愛她跟老美在一起，因為文化的隔閡，兩個人的交流更是無法做到如此契合。盧南當年對她有著三年默默的關注，現在對她依舊是全方位的理解和欣賞，本身又是才貌雙全的大好青年，這一切使得謝韻對盧南也心生愛意。

盧南把謝韻送到家門口的時候，兩個人對視一眼，忍不住又在車子裡激吻起來。盧南一直被謝韻抹胸前的一片雪白誘惑，吻到高潮時，忍不住手往抹胸裡面伸了進去。謝韻苗條又豐滿的身材，使得盧南欲罷不能。謝韻柔聲邀請他：要不上我家去坐坐？

現在這個時代，誰都知道這句話的意思。盧南意亂情迷地看了謝韻一眼，就在這時，他的手機「叮咚」一聲，林茉給他發了短信：電影看完了嗎？盧南腦子一激靈，雖然他心底深處一直在盼望跟謝韻靈肉合一的那一刻，但他其實也沒敢太奢望那一刻。（七）