唐彪用小勺挖出一塊木瓜的紅肉，顫巍巍地送到楚先生嘴裡。楚先生眼裡充滿柔情蜜意，用手在唐彪的臉上親暱地撫摸著，唐彪也就勢抓住楚先生的手親吻了一下。

樓藍忽然省悟出什麼，她覺得有些難堪，但更多的是莫名其妙的懊惱。她迅速地退了回來，不假思索，逕自走到電梯口，悄悄地下了樓，又一口氣奔出了醫院，上了一輛的士車。的士司機問她去哪兒，她回答：你隨便幫我拉到一個公園，越偏僻越好。

司機點點頭，最後在吳淞口的國家濕地公園前停了下來。小姐，這個公園是全市最偏避的。

樓藍茫然下了車，進了公園，又坐了公園的電瓶車，來到江邊。但見寒風陣陣，遊人稀少，只有陣陣江濤拍打著江邊枯萎的蘆葦與岩石。樓藍倚靠在水邊曲曲彎彎的木棧橋的欄杆上，眺望著那水天一色的遠方，覺得眼前的一切都是那麼虛幻且不真實。一股蒼涼的意味襲上了她的心頭，她的淚水不停湧了出來。她就這樣被寒風吹著流淚的臉，只覺得隱隱有些刺痛。

直到樓紅的電話打了過來，焦灼地問她去了哪裡，她才醒悟了過來，對著電話悄悄說了一句：你不要問了，我馬上回來。

樓藍回到家已經很晚了，全家人都在等著她吃飯。樓紅看到她憔悴的臉和手中的畫和花，便有些驚訝。你沒有見到楚先生，他出院了？樓藍淡然點點頭。

老父親在廚房忙碌著，老母親說：樓藍，下午你那個朋友唐彪來過了。

樓藍有些驚訝，他來做什麼

老母親說：他說已經幫我們請了個裝修隊，裝修小昆山的那套房子。

裝修費呢？樓藍問。

母親說：他說原來那個包工頭已經將那筆款退了，叫我們什麼都別管，一切由他負責。（二四）