一個陌生女人的來信（全文完）

他看見你坐在中島那裡的高腳椅上，支肘托腮，像在守著一艘觸礁了開不動的船。他向你走來，順手亮燈，問你怎麼啦，又斜睨一眼你手中的信。你說沒事。他說怎會沒事，你古古怪怪的，有點嚇人。又問你手上拿著什麼，看著像打字機打的文件，好古老。

「是個小說。」你說著把信半摺，摁在島台上。「我好端端的，怎麼說我嚇著你了？」

他當然察覺你目光游移，也一定知道被你壓在手掌下的不是一篇小說。但他遲疑良久，看樣子像是把一句話，放在腦子裡做了一百款詞句重組 ，又像在尋思該不該從你手上奪過那封信，又該怎樣奪？最終他嘆一口氣，說你寫作別太投入了，傷腦子。說完提起放下了的公事包，瞄你一眼，再轉身走開。經過你身旁時，他稍微放緩腳步。

「你自己看看家裡這下午的監控錄影，看看嚇人不。」

你咬著牙不語，心臟裡像有一隻野物被囚，噗通噗通亂跳。直至丈夫走到房子另一頭，聽到關門的聲響，你知道他在書房裡了。你移開手掌，多希望這由頭到尾是一個幻象，或者這信會因為被釋放了而變成一隻白鴿飛走，但它沒有。你沉吟一陣，見它動也不動，便忍不住打開它，在頭頂上那攝像頭的注視下，默默把它讀完。

ps：昨日我向孫媳婦查詢「山寨」一詞。她略顯警戒，拿起手機來搜了一下，跟我解釋說這個詞並非簡單地指抄襲。「它指的是一種帶有反權威和反主流的精神，也帶有狂歡性、解構性、反智性以及後現代表徵的大眾文化現象。」──當然，我沒聽明白。

您誠摯的，

內奧米．弗里德曼（全文完）