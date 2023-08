你真是很會誇人欸。謝韻笑得兩眼放光,盧南總是說得她喜笑顏開。

盧南剛剛工作,開的是一輛舊豐田 。為了接謝韻,他特意將車子裡裡外外清洗了一遍,還在車子裡放了空氣芳香劑。謝韻環顧車內,覺得盧南是個整潔的男人,對他的好感又添一分。雖然謝韻身邊不缺思慕者,但像盧南這般相處舒服、意氣相投的人也是十分難得。這些日子接觸下來,謝韻對於盧南也有心動。

影院不遠,二十分鐘的路程。電影很是令人感動,一個巨星的誕生,伴隨著另一個巨星的殞落,是愛情也無法挽救的殞落。男女主在銀幕上激吻時,他們前面一對情侶也情不自禁地熱吻起來,謝韻不由得看了一眼盧南。雖然她只是很快地瞥了一眼,但是盧南還是感覺到了。今天的謝韻如此美麗性感,他早就有些按捺不住了。他伸出手去,握住了謝韻的手。雖然他們已經多次約會,但這還是第一次肢體接觸,兩個人的心裡都有觸電般的感覺。謝韻任由盧南握住手,盧南大受鼓舞,他開始輕輕摩挲謝韻的手。

他們從影院出來的時候,明月疏星,夜色如水。盧南摟住了謝韻纖細的腰,俯身吻了謝韻。謝韻也熱烈地回應了他。他們的唇舌互相糾纏著,盧南看了一眼天空中高懸的一輪秋月,有種如夢如幻的感覺。他曾經無數次幻想過這樣的場面,沒想到竟有成真的一天。他的全身激動得悸顫起來,嘴裡喃喃道:I love you so much!

回家的路上,他們討論電影的情節,忍不住又感嘆兩人有那麼多的共鳴。謝韻說:這部電影並非只是愛情故事,更是講了一個人深刻的孤寂,連愛情都無法救贖的孤寂。(六)