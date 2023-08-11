王幼嘉／圖

她於是只盯著手機，國內正值中午，楊梓也像是逮著了發微信 的空檔，一下告知已經買了去鼓浪嶼的船票，祝旅途順利，一下又跟她確認預定了東方賓館，下班後會去那裡找她。一路平安，三支玫瑰。楊瓊發了一個謝謝動圖。再抬起頭時，對面的人已經站起身。

他這麼快就吃完了？楊瓊吃了一驚。

是在楊瓊到了台灣，這一幕才像道路旁的樹木一樣清晰起來。那時她已經離開廣州，又跟楊梓一起遊覽了鼓浪嶼，然後隻身去了台北。

站在士林官邸的林蔭道上，四周蔥鬱，她往前走，通往大門的路兩旁聳立著板報專欄。還沒走近，就聽到堆積人群裡的熙攘聲。一個老婦對著板報指畫著：「就是這個，這個就是我丈夫，蔣先生旁邊這個，他跟了蔣先生一輩子。看，他多年輕！」

楊瓊順著女人的手指，看到板報上朦朧的一片。時光機裡的圖片早被風雨日月關顧得暗淡褪色。女人手指下是一個模糊的影子，身著軍服，頭戴大蓋帽，側面的身形依稀看得出年輕軍人英俊的模樣。新一波遊客又過來了，老婦像留聲機一樣，又對著人群重複著剛才的話。

休士頓機場裡美國男子的神態，在楊瓊的腦子裡飄過。他的衣著舉止看起來像個職場人，言談行為又像個居家男人。年齡在四十歲左右，美國人顯老，也許比她還年輕。

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板報前老婦的台灣腔國語卻讓楊瓊想起另一個女子。叫什麼都不知道，只知道是台灣屏東來的。屏東女人是楊瓊在公園跑步時遇到的，具體說是她遛狗的模樣引起了楊瓊的注意。說遛狗，不如說狗遛她，她像是給狗拽著走。整個人看上去很奇怪，奔走的樣子，手腳甩動著像一隻搖擺的企鵝，雖然她並不胖。屏東女人一見楊瓊，就問：會說國語嗎？迫切的表情讓楊瓊腦子裡跳出某句戲裡的台詞：深山老林裡終於見到了太陽。

屏東女人看上去四十幾歲，她立著不肯放楊瓊走，言談舉止卻又瑟縮，似乎抬頭看她一眼都很艱難。楊瓊細問才知道女人生病住院，如今剛出院。醫生建議多鍛鍊恢復，所以要出來遛狗。但是身體實在太虛了，走不動，就成了狗拉著她了。女人說著，臉上一絲苦笑。

那你一個人？楊瓊好奇。

沒有，還有先生。女人說著，指著不遠處：他在那裡。

楊瓊順著她的手勢，看到車裡一個影子。

他為什麼不下來？楊瓊道。

他只是開車送我過來。

你不會開車？

他說怕危險，不讓我學。女人低了頭。也不讓我跟別人接觸，說外面什麼人都有，還是少接觸為好。

那你怎麼認識他的？

親戚介紹的，他在台北駐軍。因為結婚才能來美，就結了婚。

接下來的一個月，楊瓊經常看到這個女子遛狗。有時大狗跑得太快，女人給拖著趔趄著要倒下，又匍匐著手腳並用掙扎著起來。直到有一天，女人遛完狗，楊瓊陪她聊天，說說走走，就來到了停在遠處的車旁邊。男人從車上下來，楊瓊瞬間被眼前的景象震懾。男人一米八個頭，帥氣威武，腰間別著一支手槍。

「他是警察。」女人像是介紹加解釋。

警察丈夫一身警服透黑筆挺，站在藍色的別克車前，彷彿從另一個星際來的。女人瘦弱萎靡像是從另一個軌道來的。男人來自火星、女人來自金星，還真不是說的。女人身上的衣服陳舊，被汗水浸濕後更顯得邋遢落魄。

那是最後一次見到屏東女人，之後再也沒有見到她。

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楊瓊回到奧斯汀的時候，已經是暑假的尾聲。白天健身 房的人不多，進門處就遇到了羅莎。寒暄沒幾句，羅莎就拉著她要聽她講回國的經歷。

「我就想吃燒鵝、腸粉，還有叉燒包，喔，那個米道好的。」羅莎說著，閉了眼睛，廣東腔國語彷彿一下又把楊瓊拉回到廣州街頭。有一陣羅莎堅持跟楊瓊說廣州話。

「也是在家裡說不到啊！」羅莎感嘆，「老美懂個啥，除了漢堡、披薩餅，什麼叉燒，跟他說等於癡人說夢」。

羅莎的老美丈夫，跟楊瓊的丈夫還不一樣。羅莎叫他羅非魚，非洲後裔的老美。羅莎講起非裔 丈夫，就會讓楊瓊想起哈珀‧李在《梅岡城故事》裡借思格特小妮子說的話：「老早的老早，冰川時代的思家老一輩也是從非洲來的，所以本意上講，我們都是非洲的後裔。」

「如此這般，本意上講，我們都是地球村人。」思格特的十一歲小男友迪爾如是說。

總之羅莎評論起自己的非裔夫君，就一句話：「他隨便我。」（三）