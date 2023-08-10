樓藍在楚先生住的醫院前下了的士車，她一手捧束鮮花，一手拿著那幅剛完成的小幅油畫。樓藍認為，這幅油畫是她迄今最為得意的一件作品。在決定送楚先生時，她曾經有過猶豫，但一想到與楚先生如此仗義幫她大忙相比，這一幅油畫又算得了什麼？

油畫裝了一個非常雅致的畫框，並用裝飾紙精心包紮，顯得很有品味。樓藍從唐彪口中得知醫院的地址，她不想麻煩唐彪，所以連電話也沒有給他打，決定獨自前來。樓藍這樣做是有用意的，她想趁這個機會單獨見一下楚先生，順便了解一下唐彪這幾年在上海的情況。因為到目前她所得知唐彪的一切都是他自己講述的，樓藍想要在楚先生口中了解一個真實的唐彪。她不知道為什麼要這樣做，單獨去見一個台灣老闆就為了解唐彪，這樣做的目的是什麼？她自己一時也難以說清。

進了醫院，樓藍直接去了住院部五樓，在前檯醫護人員處問清了楚先生單獨住的地方後，便心懷忐忑朝那間高級病房走去。樓藍突然覺得自己的行為有些唐突，至少事先要與楚先生電話打個招呼。但既然來了，斷無馬上回去之理。她是來探望楚先生，又是向他當面致謝的，楚先生想也不會見怪。

病房在走廊盡頭的左側，樓藍感覺走了一個世紀。到了門口，只見病房的門虛掩著，裡面有竊竊私語傳來。她有些驚訝，將虛掩的門輕輕推開一條小縫，朝裡面看去，眼前的一幕讓她驚呆了。

她看見那位楚先生靠在病床的床頭，唐彪坐在床頭前一把椅子上，臉對臉餵楚先生吃一個木瓜。（二三）