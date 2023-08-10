我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

樓藍在上海（二三）

鳳群

樓藍在楚先生住的醫院前下了的士車，她一手捧束鮮花，一手拿著那幅剛完成的小幅油畫。樓藍認為，這幅油畫是她迄今最為得意的一件作品。在決定送楚先生時，她曾經有過猶豫，但一想到與楚先生如此仗義幫她大忙相比，這一幅油畫又算得了什麼？

油畫裝了一個非常雅致的畫框，並用裝飾紙精心包紮，顯得很有品味。樓藍從唐彪口中得知醫院的地址，她不想麻煩唐彪，所以連電話也沒有給他打，決定獨自前來。樓藍這樣做是有用意的，她想趁這個機會單獨見一下楚先生，順便了解一下唐彪這幾年在上海的情況。因為到目前她所得知唐彪的一切都是他自己講述的，樓藍想要在楚先生口中了解一個真實的唐彪。她不知道為什麼要這樣做，單獨去見一個台灣老闆就為了解唐彪，這樣做的目的是什麼？她自己一時也難以說清。

進了醫院，樓藍直接去了住院部五樓，在前檯醫護人員處問清了楚先生單獨住的地方後，便心懷忐忑朝那間高級病房走去。樓藍突然覺得自己的行為有些唐突，至少事先要與楚先生電話打個招呼。但既然來了，斷無馬上回去之理。她是來探望楚先生，又是向他當面致謝的，楚先生想也不會見怪。

病房在走廊盡頭的左側，樓藍感覺走了一個世紀。到了門口，只見病房的門虛掩著，裡面有竊竊私語傳來。她有些驚訝，將虛掩的門輕輕推開一條小縫，朝裡面看去，眼前的一幕讓她驚呆了。

她看見那位楚先生靠在病床的床頭，唐彪坐在床頭前一把椅子上，臉對臉餵楚先生吃一個木瓜。（二三）

上一則

望文生義

下一則

詩的魔杖

延伸閱讀

上海，曾經的家園 紐約開展

上海，曾經的家園 紐約開展
追尋上海猶太餘韻 紀錄片洛杉磯首映

追尋上海猶太餘韻 紀錄片洛杉磯首映
中國擬投資海外金屬、礦產超過170億元 金額創新高

中國擬投資海外金屬、礦產超過170億元 金額創新高
樓藍在上海（一五）

樓藍在上海（一五）

熱門新聞

西貢鐵拳（西貢實為芽莊），1975年。（取自維基共享資源）

幫美國人打祕密戰爭的苗族人（上）

2023-08-06 02:02
1975年5月美軍從龍鎮撤離越南戰場。（取自維基共享資源）

幫美國人打祕密戰爭的苗族人（下）

2023-08-07 02:02
黛安∕圖

死裡逃生的舅婆

2023-08-03 02:02

假如有多一張機票

2023-08-07 02:01
泵浦汲水器。（蔣勳．圖片提供）

火候與電冰箱（上）

2023-08-04 02:02

人過留名

2023-08-03 02:45

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品