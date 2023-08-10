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桃花流水（五）

水影

雖然那時他還是個青澀的、不善跳舞的小男生，但是謝韻完全沒有厚此薄彼，她對所有男生平等相待。她耐心地教盧南跳舞，帶著他翩翩起舞，盧南因此對謝韻情根深種，無法自拔。

最近幾次近距離的接觸，謝韻不再是那個他在夢中編織的女神，而是一個活生生、有血有肉的女子。她依舊美麗動人，更難得的是，她在很多事情上的看法和喜好，跟盧南高度一致。他們口味相近，都嗜好辣味，無辣不歡；他們都喜歡讀書、看電影、做戶外運動；他們都喜歡王菲和李健的歌、喜歡久石讓的音樂。當你發現世界上有一個人，跟你有那麼多的心靈相通之處，這個人還是一個美麗的女子、一個你曾經暗戀的女神，那種歡喜和激動真是人生極致的體驗。盧南覺得自己有種心在飛翔的快樂感，有種遇到靈魂伴侶的幸福感。

周六的晚上，盧南約了謝韻去看電影《一個巨星的誕生》，音樂人的愛情和成長的故事，是他們都喜歡的類型。這是他們第一次在晚上約會，也是第一次盧南到謝韻家裡去接她。

謝韻每次出現都會給盧南驚艷的感覺，第一次是雨中丁香飄逸詩意、第二次是青春少女活力四射，之後幾次都是戶外約會，有時瀟灑如風、有時矯健如鹿，可是今晚她完全不同以往。她身穿一條灰綠色抹胸裙，外面米色披肩，包臀的裙身展現出她迷人的曲線，抹胸的設計更是完美地展露了她的性感。盧南瞟了一眼她的抹胸，便覺得呼吸不暢、身體燥熱。他連忙將目光移到謝韻的臉上，他發現謝韻今天的妝容特別精緻，眼妝微醺、紅唇明媚，整個人流光溢彩。

你真是一個多面的女人！優雅、勇敢、神祕、爽朗、可愛、性感……每一面都那麼有魅力！當謝韻坐進盧南的車子時，盧南讚嘆道。（五）

王菲

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