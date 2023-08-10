王幼嘉／圖

天山出雪蓮，楊梓沒讓她帶米國雪蓮，卻讓她捎個保心丸類的維他命，還特別指定Costco某品牌，口碑佳。楊瓊於是去這大宗交易場所的「好市多 」跑了一趟，才發現包裝也偉岸，放進隨身行李箱，三分之一的空間就滿了。時空有價格還真是。但是楊梓欽點的，楊瓊當然照辦。從來不求人的楊梓也世俗了，楊瓊想。或許是給父母的吧。她上次去廣州，楊梓二老還請她吃飯，梓父是會說鄧麗君唱的歌沒有不好聽的，梓母就會說，梵谷繪的畫沒有不好看的。梓母還有一隻寵物鷹，她們讀書的時候去她家玩，就會逗這隻鷹講廣州話、講英文。總之，楊瓊每次回國都會去廣州，見楊梓。

點擊微信 ，楊瓊回覆說，要的東西已經隨身攜帶，見面交貨。「叮咚」聲響，楊梓發過來一個微信紅包，告知已經訂好東風路上的「點都得」，就等著給她接風洗塵。楊瓊心下一動，想起曾經幾個人一起吃過的薑醋豬腳，就在東風中路的一家小店。楊梓丈夫那時還是男友，又高又帥，可惜後來車禍喪生。那麼年輕英俊的一個人說沒就沒了，只留下一個女兒。楊梓有車，卻總是留在樓下的車庫裡，從來不開。每次楊瓊來，都是陪著坐公交車或地鐵 。人生化學，指的就是這種吧。

俱往矣，遙遠的東風中路，更遙遠的薑醋豬腳。楊瓊闔上手機，起身去吧檯取食物。牛肉米飯、土豆蛤蜊湯，還有色彩斑斕的黃瓜胡蘿蔔沙拉。她把食物擺放好，轉身取叉子，發現裝叉子的杯子空空如也。她於是拿了個勺子，端著盤子回到座位，拿出手機對著食物「卡擦」：「我要開餐了。」這是發給家裡的小茉莉，猜想她現在也在吃飯吧。楊瓊走之前，給他們爺倆做好了飯菜，夠吃一個星期，之後如何就看各人造化了。丈夫說，做飯難不倒他，好吃不好吃另論，再說不是還有餐館嗎？叫外賣總會吧。

楊瓊不置可否。每年暑假都帶著茉莉一起回國，今年丈夫堅持說，如果茉莉游泳訓練暑期不停，接著努力，肯定不同凡響。楊瓊不想跟他爭辯，茉莉不來，她也要走。今年不行，明年總可以吧。

發完了照片，楊瓊盯著手機等著茉莉的回覆，這才注意到旁邊的窸窣聲。她剛才就覺察到了，只是太關注手機，沒在意。現在她抬起頭，就看到對面一對胖乎乎的老美。老美夫婦大概四十幾歲，擠在一張沙發上。女的衣著像維多利亞祕密銷售廣告上的鄉村色彩。男的胸前小山一樣的啤酒肚隆起，手上的戒指金光閃閃，正在扭身餵她什麼，女的嘻嘻半推搡著。夫妻作伴，睡覺吃飯，還真像眼前這倆。楊瓊心底一絲惆悵，剛才一個人的隨意瀟灑，瞬間跑到了爪哇國。

她拿起手機查看，茉莉還沒有回覆。

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他應該是在這個時候出現的。

她只覺眼前影子一晃，抬頭便看到了他的臉。這是一張中年男性的臉，眼神像《梅岡城故事》裡的勞勃‧杜瓦，表情也像。頭髮也是那種柔軟的深棕色。

「你要叉子嗎？」他問，盯著她的眼睛，「我可以給你取一個。」

楊瓊點頭。

男人很快回來了，把叉子遞給她，在她對面的位置上坐了下來，開始吃飯。

楊瓊道過謝後，腦子裡流蕩著剛才點頭的一瞬間，看到他那淡棕色的眼睛。直覺應該跟他聊幾句，卻不知如何開口。也是每天跟丈夫講英語講累了，懶得再張口？或者像她讀過的一篇小說裡的話──英語都像小動物，躲在洞裡不出來。她想起小時候的情景，大概是小學三年級吧，她跟鄰居小姑娘學會了一首歌：〈藍藍的天上白雲飄〉。音樂課上，老師不知怎麼提起，同學們就嚷著說楊瓊會唱。音樂老師於是讓她給大家唱，她不肯，扭捏說只會唱兩句。

「那就唱兩句。」老師堅持，說著把她拉到課室前，自己乾脆坐她位置上。她還是不肯唱，最後也沒唱。那天的情景卻一直留在腦海裡，窗外的明亮、站講台上看到課堂上坐滿同學的情形，以及老師坐她的小板凳翹著腿，促著下巴，翹首以待的樣子。

藍藍的天上白雲飄

白雲下面馬兒跑

揮動鞭兒響四方

百鳥齊飛翔

要是有人來問我

這是什麼地方

我就驕傲地告訴他

這是我的家鄉

後來她發現，這首歌她其實全會唱。那之後不久，音樂老師卻不知怎麼突然離開了學校，同學於是故意跟她開玩笑說：「看，老師都生氣了，就是讓你唱歌你不唱，把老師氣走了。」

現在，她彷彿又進到了那個隧道。她並不動那飯菜，彷彿動了叉子，就得跟對面的人搭腔。（二）