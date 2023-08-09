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樓藍在上海（二二）

鳳群

樓藍突然覺得心裡堵得慌，眼淚湧出來了，彪子，我跟你說心裡話，我真的很感謝你幫我擺脫了這場危機。但我心裡也非常難受，無論如何，我都不應該拔刀砍人。如果像我這樣的教書匠，你說的所謂知識分子，也失去理性，這個社會將會變成什麼樣？

唐彪愣了愣，我是粗人，聽不懂你的話。

樓藍眼淚流了下來，唐彪遞上一張紙巾，安慰道：樓姊你在我心目中就是個善良的好人，也沒有失去理性。唐彪仰起臉來，我知道你為這件事一直感到內疚，你也不要難過自責，因為你沒有做錯什麼。你的行為完全出於自衛。

樓藍拭去了淚水，感激地看著唐彪。他的眼裡充滿真誠，他的話溫暖著她的心。樓藍又一次心湖之水漣漪蕩漾，她的目光更加溫柔。彪子，謝謝你對我說了這番話，你在我心目中，已經不是過去那個愛衝動的彪子，而是個非常成熟且有思想的大男人了。

唐彪說：謝謝樓姊誇獎。

樓藍想想，便試探著問：彪子，我來上海這麼久了，怎麼沒有見到你女朋友呢？

我哪有什麼女朋友啊？

樓藍說：那還不趕緊找一個，你也老大不小了。

唐彪哈哈大笑說：我是個粗人，江湖上浪跡慣了，覺得一個人挺好，無拘無束。再說上海房價這麼貴，丈母娘這道關也難過啊。

樓藍便不言語了，沉吟片刻說：對了彪子，我這件事還要感謝你們老總楚先生呢，我想這幾天抽時間再次去向他當面致謝。

唐彪收斂了笑容，楚先生動了個手術住院了。

動手術？樓藍急了，那我更要去看看他。

唐彪搖搖頭，不必了，只是個闌尾炎小手術。

樓藍說：什麼不必？我一定要抽空去看看他，又不要你陪同。你趕緊將楚先生住的那家醫院告訴我。（二二）

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