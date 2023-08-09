一個陌生女人的來信（二五）

至於弟弟是怎麼應答的，我記不起來了，也可能我們倆誰都沒聽真切對方說什麼。

直至接到弟弟的死訊，知道他已不在人世，我才忽然意識到，在這世上我已經沒有「同代人」了。自從我的先生死後，這還是頭一回我感覺到這世界的清冷，像是自己落了單，成為被時代遺棄的人。這感受太可怕了，即便這房子裡總有訪客上門，兒孫們總是圍著我，朝我的耳朵大聲說話，而我環顧他們的笑臉，耳裡的聲音忽大忽小，心底只覺得自己像溺水似的，已經不屬於眼前的情境。

幸好這時候遇上你的小說，它領我回到裘帕的書裡，讓我再一次走進那一棟在林蔭道上的灰白色房子。老房東太太還在屋裡，她說，鎖上門。我多高興能看見她啊！她是我在世間最後一個同輩人和對話者，而且她將長久地活著。在我終於也追隨我所思念的人而去以後，人們還可以推開這扇門（記得鎖上），一次一次看她對著一個衣著傳統、姿容莊重的印度 少婦大聲宣告──這是個完美的女士！

這幾日我在打點自己的後事了，算是提前處理遺物吧。這屋裡的寶貝物事可多了，當中還真有韋奇伍德的東西，就是幾件經典藍加浮雕器皿，還加上孫媳婦婚前第一次來拜訪時，帶給我的一套中國咖啡 具，可美呢，說是叫「西湖藍」，那是我見過最溫婉高貴的藍色了。就為這個，我打算把櫃子裡珍藏了六十年的古馳竹節包留給她。這東西，我的大女兒可是覬覦許久了。

打點這些東西可是粗重活兒，都是上門來的墨西哥 幫傭替我做的。她把我以前執業時用的打字機找出來，問我這要留給誰。（二五）