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桃花流水（四）

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我也喜歡看電影。什麼時候我們一起去看電影？盧南自然而然地邀請道。

謝韻看了盧南一眼，爽快地答應道：行！

樹林裡很安靜，偶爾有人迎面走過，兩個多小時的步行，他們聊了很多。他們聊了他們共同熟悉的校園軼事，他們說到學校鍋爐房愛哼京戲的老王頭，每次去打水，都會聽到他高亢激越地在唱戲；他們又說起校門口小吃店的鍋貼西施，美得活色生香，鍋貼做得也好吃，店裡生意好得不得了。

兩個人的談話順暢、自由、溫暖、親切，陽光透過樹葉的縫隙照在他們的臉上，他們的臉顯得格外的生動。兩個人的眼睛亮晶晶的，盈著滿滿的笑意。

他們走出樹林的時候，謝韻的額頭上沁滿了細細的汗珠。她撩了下被汗水黏在臉上的髮絲，說道：我要去健身房游泳洗澡了，我們以後再見！

盧南看著謝韻甩著馬尾離去的背影，心裡一陣恍然，彷彿自己又回到大學時代的那個少年。那時他常常這樣佇立著凝望謝韻的身影，心中愛意翻湧。

3

盧南又在周末約了謝韻幾次。他們去了不同的公園走路、登山，共進了幾次午餐。

跟謝韻在一起的時候，盧南只覺得是從未有過的快樂，是美夢終於成真的欣慰的愉悅，是靈魂遇到知己的震撼的喜悅。他想，自己當年能夠對謝韻苦苦暗戀三年，也是有原因的。謝韻在校園裡一直是引人注目的，而他最初注意到謝韻。是發覺她常常在課間休息時讀書。他也是喜歡讀書的人，他相信喜歡讀書的人都有一個豐富的內心世界。儘管很多人只因為謝韻外表的靚麗就喜歡她，盧南認為自己是看到了謝韻內外一致的美麗。

在那個很多人排隊請謝韻跳舞的舞會上，盧南也是排隊的男生之一。（四）

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