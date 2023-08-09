我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

天使（一）

凌珊
王幼嘉／圖
王幼嘉／圖

楊瓊在機場航站樓裡穿梭，眼前的景象熟悉又新奇，人潮、長廊，高遠的鏤空頂棚像電影裡的鏡頭。《阿波羅十三號》裡湯姆‧漢克斯的聲音似乎迴盪：「休士頓，我們出問題了！」

休士頓航天基地她去過，機場也走過許多次了。楊瓊按著指示朝前走，心中並不急促，她的下一趟班機要等到半夜一點。一小時之前，她剛從奧斯汀上飛機，現在也不過晚上八點多。有大把時間找到登機口，甚至有一個晚上的時間消磨──to kill the time。英文這個詞語貼切，殺時間，彷彿時間是敵人。按照洛克菲勒的說法，時間如果是金錢、是生命，誰還肯這麼著意去扼殺呢？有殺時間就有買時間，to 「buy time」的最佳例證是托馬斯‧沃爾夫，巨作名字就叫《時間與河流》，在找不到人買他那些長篇劇本的時候，跑到紐約去教書。做大學老師因為並非心願，所以提心吊膽，站台上就發抖，買時間的日子就是黑黑夜顫巍巍。

科學人會說世上本沒有時間，時間是行動。就像如今走在航站樓裡，你在趕飛機，因而有時間的定義。就如那句「我們睡覺時都是孩子，我們行動時都是時間的主人」。

《時間機器》裡直接說時間是空間的第四維，如果你足夠快，你是可以像時光機一樣回到過去、奔赴未來。比如二維空間裡的走路或跑步誰都能做到，而上下運動比如跳高就很難，因為要掙脫重力和地球引力，所以飛天是神仙，跑步者只是跑步。人類因而要想像翅膀和飛機。如今你大可以在空間上肆意移動，此時在西半球，彼時就可能在東半球，更可以上天入地，上翔太空、下潛海底。

於是會有這樣的問題：人類既然可以用飛機對抗地球引力，為什麼不能終止或加速在時間維度上的移動，甚至調轉方向？因而馬斯克說長生不老是可行的，大概就是這個意思？「時間貌似無法移動，因為你不可能回到從前，也不可能離開現在。但是，這是一個誤解，我們始終在離開現在。我們的精神存在是非物質的，沒有維度，正沿著時間維度勻速向前，從搖籃到墳墓。」嗯，始終在離開現在，H. G. 威爾斯太厲害了，高度概括了時間的意義。楊瓊胡思亂想著，朝T3航站樓走。

走過一個路面移動電梯，腳下的輸送帶移動著，托馬斯‧沃爾夫那些描繪也生靈活現起來。大學教室裡的各種味道，男生的酸臭、女生的某種荷爾蒙氣息。氣味逼真，富有穿透力，連帶著機場過道上的味道似乎也濃重起來。一股滷汁燒鵝味衝過來，這附近一定有家中餐館，她狐疑地朝四下張望，倒是看到了披薩店。

味覺勾起對食物的慾望，已經是晚飯時間，她尋摸著就看到旋轉的紅黑牌子──壽司店，還是自助式，遠遠地立在角落，偌大的黑色幕布更像舞台。魚肉如花，沉凝無味。一個人的胃口是他小時候吃過的飯菜。這話似乎到了壽司這裡並不靈驗，她小時候不但沒吃過壽司，甚至沒見過。也許是上一個時空見過、吃過？就像寶玉的那句「這個妹妹我見過」。

只可惜這壽司店冷清，楊瓊的腳步遲疑下來。前面不遠就是美聯航貴賓廳了，那裡有自助餐，免費而且清靜。雖然她心底其實很想吃壽司，所以剛才還是在自動點餐板前流連了一番。

後來想，她如果在壽司店停留，可能就不會遇到他了。

美聯航貴賓廳在二樓，楊瓊在樓梯進口處簽了名，再出示一下自己的貴賓卡。信用卡公司每年寄給她的兩張免費券，算是派上了用場。信用卡有年費，所以免費券其實也有價，只不過拐了個彎，就如生活中許多其他之處，大概如此。

自動電梯從一樓緩緩升到二樓，大廳裡的人和物漸漸遠去。隔著一層玻璃窗，所有的喧囂也遠如塵世。時空如果用價格衡量，此時此地價值斐然。她想起上海金茂大廈裡的西式小店，空調涼涼，沒人，一份早餐可以賣到旁邊粥店四份價。現在，眼前景象如雜誌畫頁展開，晶瑩閃亮，吧檯、沙發、檯燈，銀色瀰漫，靜謐舒適。人也像被接了按鈕，心情立刻祥和起來。她環顧四周，在離吧檯不遠的沙發座上安頓下來，放好背包，拿出手機查看，微信上楊梓已經發了信息進來。

楊梓的名字讓楊瓊忍不住彎起了嘴角。當年兩人大學裡同寢室，名字又只差一個字，上課、下課同進同出，好奇的人總以為她們是姊妹。有一次宿舍走廊裡碰到一個外系女生，名字就叫楊梓瓊，直接把兩人名字都包含進去。幾個人站在樓道裡笑個不停，真是有緣千里來撞名。還跟大名鼎鼎的「楊紫瓊」諧音了，彷彿立馬可以來個前滾翻空手道，七劍下天山。（一）

信用卡 休士頓 微信

上一則

富藝斯首創藝術電商平台 Cj Hendry「皇冠」打頭陣 紐約玩尋寶遊戲

下一則

流動健身中心

延伸閱讀

熱戀小10歲男星 秦嵐一下飛機直衝魏大勛家

熱戀小10歲男星 秦嵐一下飛機直衝魏大勛家
場邊人語／虎頭蛇尾 天使終虧

場邊人語／虎頭蛇尾 天使終虧
秦嵐熱戀小10歲小奶狗 一下飛機直衝他家甜蜜勾手

秦嵐熱戀小10歲小奶狗 一下飛機直衝他家甜蜜勾手
沒坐過飛機、不會說英語…山西父母飛40小時歐洲探親 感動網友

沒坐過飛機、不會說英語…山西父母飛40小時歐洲探親 感動網友

熱門新聞

西貢鐵拳（西貢實為芽莊），1975年。（取自維基共享資源）

幫美國人打祕密戰爭的苗族人（上）

2023-08-06 02:02
黛安∕圖

死裡逃生的舅婆

2023-08-03 02:02
1975年5月美軍從龍鎮撤離越南戰場。（取自維基共享資源）

幫美國人打祕密戰爭的苗族人（下）

2023-08-07 02:02

小費的反思

2023-08-01 02:03

假如有多一張機票

2023-08-07 02:01
泵浦汲水器。（蔣勳．圖片提供）

火候與電冰箱（上）

2023-08-04 02:02

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸