王幼嘉／圖

楊瓊在機場航站樓裡穿梭，眼前的景象熟悉又新奇，人潮、長廊，高遠的鏤空頂棚像電影裡的鏡頭。《阿波羅十三號》裡湯姆‧漢克斯的聲音似乎迴盪：「休士頓 ，我們出問題了！」

休士頓航天基地她去過，機場也走過許多次了。楊瓊按著指示朝前走，心中並不急促，她的下一趟班機要等到半夜一點。一小時之前，她剛從奧斯汀上飛機，現在也不過晚上八點多。有大把時間找到登機口，甚至有一個晚上的時間消磨──to kill the time。英文這個詞語貼切，殺時間，彷彿時間是敵人。按照洛克菲勒的說法，時間如果是金錢、是生命，誰還肯這麼著意去扼殺呢？有殺時間就有買時間，to 「buy time」的最佳例證是托馬斯‧沃爾夫，巨作名字就叫《時間與河流》，在找不到人買他那些長篇劇本的時候，跑到紐約去教書。做大學老師因為並非心願，所以提心吊膽，站台上就發抖，買時間的日子就是黑黑夜顫巍巍。

科學人會說世上本沒有時間，時間是行動。就像如今走在航站樓裡，你在趕飛機，因而有時間的定義。就如那句「我們睡覺時都是孩子，我們行動時都是時間的主人」。

《時間機器》裡直接說時間是空間的第四維，如果你足夠快，你是可以像時光機一樣回到過去、奔赴未來。比如二維空間裡的走路或跑步誰都能做到，而上下運動比如跳高就很難，因為要掙脫重力和地球引力，所以飛天是神仙，跑步者只是跑步。人類因而要想像翅膀和飛機。如今你大可以在空間上肆意移動，此時在西半球，彼時就可能在東半球，更可以上天入地，上翔太空、下潛海底。

於是會有這樣的問題：人類既然可以用飛機對抗地球引力，為什麼不能終止或加速在時間維度上的移動，甚至調轉方向？因而馬斯克說長生不老是可行的，大概就是這個意思？「時間貌似無法移動，因為你不可能回到從前，也不可能離開現在。但是，這是一個誤解，我們始終在離開現在。我們的精神存在是非物質的，沒有維度，正沿著時間維度勻速向前，從搖籃到墳墓。」嗯，始終在離開現在，H. G. 威爾斯太厲害了，高度概括了時間的意義。楊瓊胡思亂想著，朝T3航站樓走。

走過一個路面移動電梯，腳下的輸送帶移動著，托馬斯‧沃爾夫那些描繪也生靈活現起來。大學教室裡的各種味道，男生的酸臭、女生的某種荷爾蒙氣息。氣味逼真，富有穿透力，連帶著機場過道上的味道似乎也濃重起來。一股滷汁燒鵝味衝過來，這附近一定有家中餐館，她狐疑地朝四下張望，倒是看到了披薩店。

味覺勾起對食物的慾望，已經是晚飯時間，她尋摸著就看到旋轉的紅黑牌子──壽司店，還是自助式，遠遠地立在角落，偌大的黑色幕布更像舞台。魚肉如花，沉凝無味。一個人的胃口是他小時候吃過的飯菜。這話似乎到了壽司這裡並不靈驗，她小時候不但沒吃過壽司，甚至沒見過。也許是上一個時空見過、吃過？就像寶玉的那句「這個妹妹我見過」。

只可惜這壽司店冷清，楊瓊的腳步遲疑下來。前面不遠就是美聯航貴賓廳了，那裡有自助餐，免費而且清靜。雖然她心底其實很想吃壽司，所以剛才還是在自動點餐板前流連了一番。

後來想，她如果在壽司店停留，可能就不會遇到他了。

●

美聯航貴賓廳在二樓，楊瓊在樓梯進口處簽了名，再出示一下自己的貴賓卡。信用卡 公司每年寄給她的兩張免費券，算是派上了用場。信用卡有年費，所以免費券其實也有價，只不過拐了個彎，就如生活中許多其他之處，大概如此。

自動電梯從一樓緩緩升到二樓，大廳裡的人和物漸漸遠去。隔著一層玻璃窗，所有的喧囂也遠如塵世。時空如果用價格衡量，此時此地價值斐然。她想起上海金茂大廈裡的西式小店，空調涼涼，沒人，一份早餐可以賣到旁邊粥店四份價。現在，眼前景象如雜誌畫頁展開，晶瑩閃亮，吧檯、沙發、檯燈，銀色瀰漫，靜謐舒適。人也像被接了按鈕，心情立刻祥和起來。她環顧四周，在離吧檯不遠的沙發座上安頓下來，放好背包，拿出手機查看，微信 上楊梓已經發了信息進來。

楊梓的名字讓楊瓊忍不住彎起了嘴角。當年兩人大學裡同寢室，名字又只差一個字，上課、下課同進同出，好奇的人總以為她們是姊妹。有一次宿舍走廊裡碰到一個外系女生，名字就叫楊梓瓊，直接把兩人名字都包含進去。幾個人站在樓道裡笑個不停，真是有緣千里來撞名。還跟大名鼎鼎的「楊紫瓊」諧音了，彷彿立馬可以來個前滾翻空手道，七劍下天山。（一）