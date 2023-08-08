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樓藍在上海（二一）

鳳群

唐彪如約而至，樓藍再三向他表示了謝意。唐彪爽朗地笑了，樓姊你這又把我當外人了，你的事不就是我的事嗎？你跟我還客氣什麼！

樓藍也笑了，彪子，我不是跟你客氣。這件事如果沒有你幫忙，我這次肯定完了，畢竟我砍了人。

你那是自衛，唐彪說，再說你砍的是壞人。

樓藍這才嚴肅起來，彪子，你跟我說實話，讓我死而無憾。你對那個壯漢是不是採取了什麼手段，他才如此乖乖就範？唐彪含笑不語，樓藍再三說：你一定要告訴我。

唐彪這才肩頭聳了聳，兩手一攤說：樓姊，我只是派了幾個大西北兄弟，按照江湖規矩，去處理了這件事。僅此而已，你不必介意，也不必再追問了。

樓藍關切地問：那個人真的沒有事了，真是他親自去派出所承認自己詐騙

唐彪說：樓姊，上次我就告訴你，那傢伙只是受了點皮外傷，沒有事了，你還不信。他不親自去派出所認錯，這事還會這麼快結案嗎？

樓藍說：真能啊彪子，你現在可了不得，在上海灘叱吒風雲了！

唐彪有點愕然，樓姊，你這是表揚我，還是諷刺我啊？我就是一個小小的公司總經理助理。

樓藍沉吟道：我在想，那個傢伙被你收拾了，現在會不會在背地罵你，他太倒楣，遇到上海灘大佬了。

唐彪一臉苦笑，樓姊，你這又是抬舉我了。

樓藍依然平靜地說：那個傢伙也一定會說，那個女人身上帶著刀，還敢砍人？因為她江湖上有人撐腰。

唐彪尷尬地笑笑，樓姊，江湖上可不是你們知識分子講道理的地方，有些事只有採取以毒攻毒，才能迅速解決。（二一）

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