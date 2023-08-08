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一個陌生女人的來信（二四）

黎紫書

這應該是我人生中最後一次讀它了。因為有你的作品做觀照，我像是戴上了一副特製的眼鏡，終於真正地、前所未有地看清楚這小說裡的各種巧妙，以及那些沉落在細枝末節裡的好。譬如說孟加拉青年主動提議要每天晚上給老太太熱湯，老太太的女兒叫他打消這念頭，說：「那百分百會要了她的命。」──這一句話，不就呼應了斜放在小圓桌旁的那一根隨手可及卻滿積灰塵的手杖？

我可太喜歡這位房東太太了。我完全可以理解她骨子裡那股頑強的精神，我甚至懷疑她可能讀過《意志的力量》。那是小時候父親第一次帶我到書店，讓我自己作主選的書。作者的名字我忘了，只記得他是個衛理公會派的牧師。

（註：《意志的力量》Power of Will，1903出版。作者弗蘭克‧哈多克，1853-1915，為美國新思想運動代表人物之一，既是牧師，也是暢銷書作家。）

原諒我投注了許多想像，硬是把自己與這位老房東連結起來，這完全是不由自主的。上個星期，我的弟弟去世了。他比我遲出生八年，是家裡唯一的男孩。五、六年前我的姊姊逝於病榻，這弟弟已經不太能行走了，仍然坐著輪椅從聖菲過來參加喪禮，那是我和他最後一次見面。其實在過去幾年，我的許多親戚和老朋友，儘管歲數沒我大，都逐一離開了。我對此心裡早有準備，即便是去年伊莉莎白二世逝世，我還喜孜孜地在電話裡，對弟弟大喊：「你聽說了吧？英女皇死了！死了！她才活到九十六歲！」（二四）

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