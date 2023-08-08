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傾城之綠（全文完）

孟悟

夏妍說：你如果有心，我可以幫你。夏妍在國內就是個托福高手。遠帆依然有畏難情緒，夏妍說：你想想，你在美國有個堂堂正正的職業，有一天回到老家，讓父母臉上有光、讓親友對你佩服，不好嗎？隱在遠帆內心深處的夢想被激活了，衣錦還鄉的尊榮和驕傲，他願意為之奮鬥。

流年似水，又到了St. Patrick's Day，夏妍無限感嘆：「綠帽子節又來了。」

遠帆當司機，夏妍約上文惠，一起去華府看熱鬧，看美國的愛爾蘭後裔頭頂綠帽子、身穿綠衣服，戴上綠手套的手揮舞著綠旗幟，在大街上載歌載舞，把世界歡騰成了綠色的海洋。等夕陽落了、霞光散了，黛藍色的夜空下，美國華府綠光璀璨，白宮一剎那變成了晶瑩輝煌的綠宮。

夏妍說：「這樣的綠色是可愛的、幸福的、吉祥美好的，不應該有綠色的魔鬼擾亂人間。」

遠帆聽見文惠問夏妍：「黛比今年活躍嗎？是不是又披上一身綠，在遊行隊伍蹦跳？」

「黛比早變回了自己，不茍言笑的撲克臉。聽說她初戀在愛爾蘭踢踏舞比賽拿了獎，舞伴就是前校花，他們在臉書上圈了無數粉。」

遠帆若有所思，看綠色的煙花在夜空綻放，整座城市綠得光芒四射。他的手機突然一響，有微信進來，居然是靜姊的微信，就簡單的一句：你好嗎？遠帆愣了，酸甜苦辣的複雜情緒在內心咆哮，這個女人已經消失在他的視野裡，怎麼突然又冒頭了？

他想回覆她，也想拉黑她，最後選擇漠視她。或許有一天，他會出現在她的面前，以淡定從容的姿態，那個時候的他應該拿下了學位，有一份體面的事業。（全文完）

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