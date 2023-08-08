阿普航空／圖

記得你遲到的樣子特別可愛，不好意思地低著頭，嘴裡鼓鼓地還塞著饅頭。盧南想起那時的情景，忍不住又笑了起來。謝韻有時候很有女神範兒，看上去美麗高雅，可是偶爾會有可愛的時刻，顯露出她小女孩可愛率真的一面。正是這樣多面的謝韻，使得盧南愛了她三年。

我那時喜歡讀小說，有時候熬夜打手電讀，結果早晨就起不來了，跑食堂買個饅頭就奔教室。謝韻解釋道。

我也喜歡讀書。你喜歡讀什麼小說？盧南問道，他總是希望多了解謝韻。

我讀得很雜，名著、武俠、小言，中國的、外國的，都讀。

我也喜歡讀書，尤其喜歡讀武俠，還有一些名著。盧南附和道。

你最喜歡哪個武俠作家？謝韻轉過頭來問他。

當然是金庸！

我也喜歡金庸，他的武俠小說裡不光有江湖俠氣，還有家國、愛情、人性……

說得太對了！最喜歡金庸小說裡的人性，像梁羽生小說裡的主人公，武功強還要思想好，還要很勤奮。金庸就不是，主人公往往是機緣巧合武功得到提升，而且人物不完美，會有缺陷。其實男人大多像張無忌，而不是像楊過，對於喜歡自己的女人不會那麼冷冰冰的。盧南是個武俠迷，說起來滔滔不絕。

哈哈，那麼你是不是也是張無忌，有很多女朋友？謝韻笑著調侃道。

我沒有。盧南否定他沒有很多女朋友，因為他的語氣乾脆而堅決，給了謝韻一個錯覺，她以為盧南說他沒有女朋友。

我很喜歡《荊棘鳥》（《刺鳥》）、《追風箏的孩子》、《挪威的森林》，名著之所以成為名著，自有它們的魅力。謝韻又說。

太巧了，我也很喜歡這幾本書。當年讀《追風箏的孩子》簡直著了迷，不光是因為人性的救贖，還有那句話「為你，千千萬萬遍」。有一段時間每天念著這句話想你，哈哈……盧南說著笑了起來，打個哈哈來掩飾自己的尷尬。

盧南曾經跟謝韻表白過，當初他給謝韻寫了長長的求愛信，然而謝韻只回了簡單幾個字：謝謝你的心意，但我喜歡成熟穩重型的。

謝韻收到的求愛信不計其數，她對於當年的盧南印象不深。時過境遷，今天高大帥氣的盧南在美國說起當年的暗戀往事，給了謝韻一種很特別的感覺，她不由得又打量了一下盧南。當年她覺得盧南是一個瘦小的男生，現在她發覺盧南其實要比她高半個頭，肩寬腿長、眉目清秀。

這條trail很長，他們走了兩個多小時。途中有一座狹窄的沒有護欄的小橋，橋下是潺潺溪水。盧南看了一眼謝韻，若是林茉的話，一定會要他扶著過去。謝韻卻是面不改色、健步如飛地走了過去。

你膽子挺大的，走這樣的橋一點不害怕？

這有什麼好怕的？溪水很淺的。謝韻輕描淡寫地說。

拐過一個彎，trail開始上山。有一段路頗為險峻，盧南覺得舉步略有艱難，卻看見謝韻如履平地，輕盈地躍了過去。

你看上去很淑女，但運動能力很強大啊！盧南讚嘆道。

我其實是個女漢子。謝韻笑著說。

看不出，真看不出。盧南有點驚訝地說道。

哈哈，是不是跟你的想像有出入？不是你想像中的女神的樣子？

哪裡，更完美了！你外在是丁香花一般的優雅詩意，內在是鏗鏘玫瑰一般的勇敢強大，實在是太完美了！

你也太會說話了！謝韻大笑了起來，她轉過臉對盧南說道：記得你讀大學那會，不太會說話的樣子，現在怎麼嘴跟抹了蜜一樣的。

這個……也是因為你。

我？謝韻不解地看著盧南。

是啊，我那時暗戀你，每次見到你就緊張，話也說不出來。不過那時確實也是不太會說話。後來你拒絕了我，我意識到要自己變得更好，才能配得上你，就很努力地學習、努力地改變自己了。

哦，沒想到是這樣……謝韻若有所思地說了一句。盧南跟大學時候完全不一樣了，現在的他充滿男性魅力。謝韻想，假如當時的盧南是現在這個樣子，自己也許不會那麼輕易地拒絕他了。不過，她又想到當時劉曉對自己窮追不捨、狂轟濫炸。劉曉能力出眾、巧言令色，自己估計還是會選擇劉曉。

謝韻那時跟劉曉一起出國，但是被不同的學校錄取，劉曉在加州 ，謝韻在紐約。雖然開始他們也盡量在假期相聚，也努力地申請對方的學校，可是一個人在異國他鄉太寂寞了，劉曉又不是一個甘於寂寞的人。尤其是他周圍出現了一個喜歡他、追求他的漂亮女性，他動搖了，他們因此分手。這場分手對於謝韻是個不小的打擊，畢竟她對於劉曉付出了真心。不過謝韻的周圍從來不缺追求的男生，即便在美國也一樣，老中、老外都有。謝韻後來談過一個美國人，花前月下、燭光晚餐，也很是浪漫甜蜜了一陣。但是漸漸地文化和生活習慣的不同，使他們彼此感到疲倦，尤其是後來謝韻的父母來探親，堅決不同意女兒找老外。他們漸行漸遠，終於分手。謝韻如今單身，雖然依舊不乏追求者，但並沒有合她心意的。

喜歡讀書的一定也喜歡看電影吧？盧南不失時機地問道。

是的，很喜歡。謝韻點點頭。（三）