受害者一方還將詐騙 的九萬元裝修款也退還了，雙方經私下調解，都不準備向法院提告。樓藍的取保候審也取消，可以恢復自由了。

樓藍當時幾乎不敢相信自己的耳朵，算算這事從發生到結束，還不到一個月時間，就這樣風平浪靜，簡直讓她覺得有點不可思議。她在手機裡對著電話那頭的唐彪大聲叫道：就這樣結束了？就這樣結束了！

唐彪興奮地說：是我去派出所辦理相關手續的。

為什麼派出所不通知我？樓藍問，我可是當事人啊！

電話那頭的唐彪尷尬地笑了笑，樓藍突然明白了，派出所果真把唐彪當成自己的老公了。樓藍忽然見父母親和姊姊都湊了過來，於是便問：那個傢伙會不會還來找我父母親的麻煩？他可是知道地址的。

唐彪爽快地笑起來，樓姊，你就放心吧，那個傢伙內心害怕。已經離開上海了，他詐騙的可不是你們一家。即使你們家裡有什麼事，上海還有我呢！

樓藍聽到這句暖心的話，淚水一下盈滿了眼眶，連聲說「謝謝」。

唐彪說：這點小事何足掛齒，樓姊，你就不要跟我客氣了。

放下電話，樓藍把唐彪的話跟家裡人轉述了一遍，一家人皆大歡喜，對唐彪自然感謝不盡。

當晚，樓藍躺在床上，又將事件發生的來龍去脈在腦海裡梳理了一遍。樓藍想起壯漢的無恥以及那個黃髮女人的蠻橫，而且他們這麼輕易認錯並退還錢款，事情轉得如此之快，好像天方夜譚。越想越覺得簡直讓人難以置信，這其中必有蹊蹺，她要當面與唐彪談談，問個清楚。

第二天，他約唐彪在他們第一次見面的淮海路那家咖啡 館見面。（二○）