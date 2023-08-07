一個陌生女人的來信（二三）

我不是為了批評中國文化，或是為了打擊中國移民 而給你寫這信的。我自己就是移民後裔，而且向來只支持民主黨 ，當然不會仇視移民。再說，對於中國文化，我向來只有景仰而已。那是世上最古老的文明之一，就和印度文明一樣古老。更何況，我的前病人（那位從台灣來的太太）還經常向我灌輸：「你們猶太 人和我們中國人有太多相似之處了。」

「是嗎？有哪些相似的呢？」我每次都打趣問她。

「這是世界上最聰明的兩個民族！」她每次都這麼回答。

「都擅於理財！」

「沒有別的民族比我們更務實了。」

「都有很重的家庭觀念！」

「所以總是招人眼紅、被人誤解，遭受排擠。」這是她丈夫說的。他總是等到他太太曲起第三或第四根手指，瞪大著眼睛苦苦思索時，才沒頭沒腦地添上這一句，使得在場所有人臉上的笑馬上鬆垮下來。

「都在歷史上吃了太多苦。」他再補一句。

我寫這信，本意是要為裘帕‧拉希莉抱不平。我希望能讓你醒覺，你使的這點小聰明可是嚴重地損毀了人家的作品。對於我來說，真正的問題不在於你能不能不問自取，把別人的小說拿來改寫成另一個版本（台灣來的前病人對我說，這種生產模式尋常得很，就叫「山寨」），而是這樣做是否能產生新的價值，或給原來的作品增加新的向度和意義。顯然你沒有做到這點，讓我覺得這種生產小說的方法特別不可接受。可在給你寫信的過程中，我想到這事情並非完全沒有可喜之處，畢竟是因為遇上你的作品，我才會翻開裘帕的書，再讀了一遍〈第三和最後一塊大陸〉。（二三）