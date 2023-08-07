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矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

傾城之綠（八）

孟悟

遠帆的眼睛裡蕩著盈盈的笑意，他望著粉綠、粉綠的牆壁，真想告訴夏研：你的托尼在玩車震，把你綠了，把你的綠眼魔鬼放出來決鬥吧。

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這一年風風雨雨，遠帆和夏妍成了故事裡的男女主人公。托尼在夏妍的車上玩車震，被抓了個現行。夏妍被綠之後，常跟文惠訴苦：「我夏妍真是瞎眼。」文惠聽多了，也煩了、累了，夏妍於是到會所找遠帆傾訴。遠帆看趾高氣揚的女人變得如此軟弱無助，便耐心聆聽她的煩惱。後來他們成了朋友，還一起坐郵輪去了加勒比海。

「我知道，從處女島回來後，你們的關係就升級了。」文惠對夏妍直言不諱：「玩玩就算了，你真的願意跟他認真？」

「我是認真的，或許有天我們會結婚。」

「結婚？他？他偷渡過來的難民！」

「難民怎麼了？美國是一片自由的土地，人人生而平等。」

「好，平等，請問你們有什麼共同語言？」

「什麼共同語言？天天談黑格爾和尼采？平平淡淡的日常生活不過是柴米油鹽。我現在真的離不開他了，他不僅會調理經絡，還會做一手好菜。你知道我對食物敏感，動不動就便祕。」

「我知道你的便祕，當初就是因為便祕搶廁所，跟老公打架離婚，但是……」文惠看夏妍一臉深情，只好把滾到舌尖上的話硬生生地吞了下去。

文惠認為夏妍和遠帆沒有感情基礎，不過在相互利用，感情長不了。遠帆清楚，夏妍對自己有恩有義，夏妍勸過他，去大學讀醫療按摩，拿到學位可以當骨科醫生的助理，也可以自己開業當正骨按摩師。

遠帆搖頭，說自己英文很爛，根本考不過托福。（八）

便祕 骨科 郵輪

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