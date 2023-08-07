阿普航空／圖

他才搬到這公寓一個星期，只置辦了一些簡單家具，一張雙人床、一張桌子、兩張椅子。桌子用來吃飯，也用來工作。

晚上的時候，林茉打來視頻電話。林茉是他的女朋友，他們在一起快三年了。如今盧南在M城找到工作，林茉在C大繼續求學，她還有一年可以拿到博士。他們計畫異地一年，待到林茉一畢業就搬來M城。

林茉的臉笑盈盈地出現在手機屏幕上，她有著彎彎的眼睛、小巧的鼻子。她笑著問：明天上班準備好了嗎？

準備好了，今天特意出去買衣服了。盧南回答道，他的眼前閃過謝韻的倩影，但他沒有跟林茉提及此事。

什麼衣服？穿給我看看。林茉活潑地慫恿道。

盧南拿出已經掛在壁櫥裡新衣服，天藍色的和墨綠色的兩件襯衫、一條深棕色的褲子。他穿上新衣、新褲，對著手機問：怎麼樣？

很帥啊！林茉的眼睛笑成了兩個小月牙兒。

你還好嗎？盧南坐了下來，關切問道。

還好，就是太忙了，博士最後一年真是太忙了！

有沒有熬夜？

林茉作息時間晚睡晚起，盧南在的時候經常督促她早睡。林茉習慣性地皺了下鼻子說：有時候做論文會做到很晚，沒辦法……

我不在，你要注意休息，不要熬夜、不要不吃早餐。盧南又是一番囑咐。

好、好、好！林茉笑著應道，眼裡的笑意更甚了。

林茉比盧南小兩歲，三年前她來到C大，還引起小小的騷動。她清秀溫柔，不少C大的單身男青年開始追求她，最終盧南以帥氣瀟灑的外形和沉穩大方的氣質，贏得林茉的青睞。盧南當初被謝韻拒絕後，很是消沉了一陣，世界在他眼裡都是灰暗的。後來他意識到唯有自己變強，才能得到心儀的女人，他開始努力成為更好的自己。他像海綿一樣吸取各方面的知識和經驗，積極鍛鍊身體，做健身 運動，有意識地訓練自己的口才和社交能力，一場失戀使他身心各方面都迅速成長。男孩子發育時間長，他漸漸長開了、長壯了，他破蛹成蝶，從那個瘦弱羞怯的小男生蛻變成自信挺拔的男人。

2

盧南入職於一家公司的科研開發部，這是他在美國第一份正式工作。入職第一周，主要是辦理入職手續以及熟悉工作環境。盧南專業扎實，人也聰明，待人接物應對有度。忙碌到了周五，他對於新工作、新環境已經了然於胸。面對即將到來的周末，他又想起了謝韻。

他給謝韻打了個電話，問她M城周圍有什麼好玩的地方。謝韻給他介紹了一些有名的博物館 和景點，又說：不知你喜歡玩什麼？其實附近一些公園也不錯，有很多trail，我很喜歡走trail。

盧南馬上順勢接口道：我也喜歡走trail，周末有空嗎？要不我們一起去走trail？謝韻略作沉吟，便答應了盧南。

周六的下午，他們約在一個公園的門口。盧南在鏡子前站了很久，上次遇見謝韻是巧遇，這次不一樣，這次是約會。盧南仔細地整理了自己的外表，他穿一件藍色的Polo衫，整潔而俐落，頭髮剛剛洗過，柔順有型。他看著鏡子裡帥氣的自己，心裡閃過一絲對林茉的負疚。但他馬上又想，這不過是朋友一起去走trail而已。

盧南再次看見謝韻時，眼前又是一亮。謝韻穿了一身白色的運動裝，長髮束成一個高高的馬尾，顯得青春煥發。盧南記得上大學時，謝韻也經常把頭髮紮成馬尾。

你還是這麼年輕漂亮，跟大學時候的樣子一樣。盧南由衷地讚美道。

哪裡，老多了。謝韻雖然嘴裡這麼說，但滿臉的笑容顯示出心裡還是很受用。

謝韻領著盧南往公園裡面走，她顯然對於這個公園很熟悉。公園是免費的，有幾處野餐用的桌椅和燒烤的爐子。他們走進一片樹林，一條小徑彎彎曲曲地向前延申。空氣中有好聞的木屑的味道，清脆的鳥鳴此起彼伏。樹高而直，密匝匝地連成一片，陽光照下來，樹葉亮得如同翠玉般明媚，一片賞心悅目的綠色。

空氣真好！盧南貪婪地吸了一口清新的空氣，感覺整個肺腑被洗滌過一般。

是啊，是有氧呼吸的佳處。謝韻的馬尾一甩一甩，顯得特別精神。

小徑上有許多彎曲的裸露在外的樹根，前一天下過雨，偶爾有一小片泥濘。盧南看見謝韻穿著白球鞋，毫不遲疑地踩著落葉、踏過污泥，便笑著說：記得讀大學時，有一次系裡組織大家去植樹，那天你也是穿了一身白，像高貴的女神。有人說，這分明是來玩的，哪像是來植樹的？結果你毫不含糊地站在泥土裡，挖坑培土，一個人種了好多樹。說風涼話的人後來都讚許你呢。

有這事嗎？我都不記得了。謝韻爽朗地笑著說。

盧南暗戀謝韻的三年裡，一直都在遠遠地、默默地凝望謝韻，謝韻的一舉一動、一顰一笑都會牽動他的心。他接著又說了很多謝韻記得或者不記得的大學往事，比如有一次去舞會，請她跳舞的排成長隊；又比如有一次上課遲到了，把沒吃完的饅頭放在身後溜進教室。青蔥歲月的點點滴滴，瞬間拉近了兩個人的關係。（二）