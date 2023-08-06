即使這件事暫時平息了，他們以後會不會再來尋釁報復呢？他們可是知道小昆山的那個社區以及那套住房，假如他們以後來報復該怎麼辦呢？樓藍說，唐彪已經把什麼事都擺平了，一切都會平安無事，但始終說服不了他們。加上樓紅也參與其中，整天嘰嘰喳喳，壓抑的氣氛讓樓藍恨不得想自殺，更想找個地方躲一躲。可是又能去哪裡呢？當代美術館 的雙年展已經去了多次，再去已經沒有多大意思了。

樓藍突然想起楚先生曾經讚揚過她的油畫，人家幫了這麼大的忙，還沒有感謝，應該趁這個閒暇時間作幅畫送給他。這樣既打發了時間，也可酬謝他，估計他一定非常高興。樓藍於是去一家畫店買了布框和顏料，便在樓紅的小陽台上作起畫來。

開頭為作畫的內容頗費了一番心思，最後她選擇了大白菜。畫大白菜是樓藍的拿手好戲，也是她最為人稱道的。當然樓藍送楚先生白菜，另有一番含義。白菜青白，就是告訴他自己是清白的。雖然楚先生為自己辦理了取保候審，繳納了保證金，但她不是什麼犯罪嫌疑人，她始終是清白無辜的。

一周後大白菜畫好了，樓藍又去畫店買了個素雅的畫框給裝上了。樓紅連聲說好，說這是她目前見到樓藍畫得最好的大白菜，儘管是小幅寫實油畫。畫面背景做了淺灰色處理，白菜鮮嫩中透出些許青綠，菜葉上還有水珠閃爍。

大白菜油畫剛完成，唐彪便打來電話，說派出所通知他已經結案了。受害者一方承認是自己不對，有欺詐行為。樓藍出於自衛，不負任何刑事責任。（一九）