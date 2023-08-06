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一個陌生女人的來信（二二）

黎紫書

我猜啊，之所以我的小說引起你注目，並令你忿然，是因為我把老房東太太寫成猶太裔，冒犯你了吧？她還跟你一個年紀呢。你無可避免地對號入座，卻不滿意我給她塑造的形象（顯然你更願意把自己想像成裘帕筆下的老房東），便寫來這信，佯裝「論道」，實則是要向我抗議。還藉此嘲諷我與踐踏我的作品，以宣洩你這不可理喻的惱怒！

是的，信就這麼寫吧。你閉上眼睛歡快地想像內奧米氣急敗壞的樣子。看在牆上那攝像頭眼中，你嘴角上揚，像個使詐得逞的勝利者。奇怪的是，內奧米在浮動著一層薄光的幽暗中浮出，愈漸清晰，你才看清楚了她竟有幾分像你寫的老房東太太。這麼說不對，因為你在寫那小說時，分明沒去模擬她的長相。裘帕已經提供了個現成的，而你為了避免引起讀者的注意和過多的聯想（或許會有人以為兩位老太太是姊妹倆），刻意不多對她的外觀著墨，然而此刻你卻看見了這人物如在感光相紙中顯影。她個子矮小，穿著裘帕寫的一襲老款白衣黑裙，右手綑著你寫的潔淨手絹；雪白蓬鬆的短髮卻是內奧米的，像剛燙過一樣。她胸前垂著一副帶鏈子的粗框眼鏡；左手拿著你寫給她的信，指甲艷紅如玫瑰花瓣……她們都在凝視你，面容不一，眼睛卻都眨也不眨，多像三個靠在一起，角度終究稍稍不同的攝像頭。

你甩了甩頭，奮力要把腦中的影像甩開。她們沒有消散，你只好睜開眼睛。就那一瞬，只來得及瞥見冬日在窗外悄無聲息地掀起白花花的裙襬，這房間當著你的面暗沉下來。（二二）

房東 猶太

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