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泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

傾城之綠（七）

孟悟

「不存在誰拉爆的誰，當年我喜歡交友、喜歡出門旅遊；他好靜，喜歡待在房間裡讀書，我走不進他的世界，主動提出來分手。他沒有難受，平靜點頭，然後給我一個微笑，那笑容讓我想起了法師的寬容慈悲。」

「還法師呢！莫非他後來出家當了和尚？」文惠嘻嘻一笑。

「你還真猜對了，我通過老家的朋友打聽到了，他早出家了，在故鄉一所佛學院傳播佛法、授業解惑。朋友說，他的日子是雲水禪心、空靈悠遠，我想對世界說，你若安好，便是晴天。」

文惠聽了，呵呵了兩聲：「很多女人都有一個幻想，幻想初戀情人為自己出家當和尚。」

「我沒有編故事。」夏妍連忙爭辯。

遠帆在一旁心想，就算你沒有編故事，那男人出家當和尚，絕對不是因為你，是為他自己。你別以為你自己魅力無限。

「你美麗時尚，是個有魅力的性感女人，難怪托尼對你一見鍾情。」文惠自感剛才的話有刺，連忙用美言彌補。

「托尼比我小六歲啊。」夏妍有幾分得意，但也隱約露出幾分擔心。

夏妍突然間心神不定，發現放在茶几上的小包有異常。她猛地站起來，頭暈眼花，一個踉蹌撲向自己的小包，原來包中的車鑰匙在震動警報。

文惠不以為然地說：「新買的電動車很敏感，有人靠近或觸摸一下，防盜系統立刻啟動，你別大驚小怪。」

夏妍的胸腔裡像飛進了一隻蛾子，上下撲閃。她想不明白：「我的車停在自家車庫，今天是你接我來的會所啊。」

「托尼不是在家嗎？他或許會用你的車。」

她坐立不安：「好奇怪，鑰匙怎麼一直在震動。」（七）

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