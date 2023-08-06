阿普航空／圖

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盧南沒有想到，時隔八年，他再次見到謝韻時，心還是會漏跳半拍。

那天他從商場出來，發覺下雨了。嘩嘩的雨水從天空傾瀉而下，路面上濺起無數跳躍的水花。他的車子停得有點遠，手裡提著一袋衣服，那是他為了明天就職買的新衣。他沒有帶傘，他來的時候還是艷陽高照。他估算了一下，從商場門口跑到車子，不僅自己會淋成落湯雞，新買的衣服也會濕透，他猶豫地站在商場門口。

就在這時，他看見從停車場飄來一把紫色的傘，像一朵紫蘑菇一般，在水氣迷霧的天地間，悠然地飄了過來。遠遠地他看不清那個人的模樣，但他想當然地認為那一定是一個美麗的東方女子，散發著紫色丁香一般的詩意。紫蘑菇漸漸飄近，他看見藍花裙裹著的窈窕身影，一步一步優雅地走了過來。當女子來到商場門口的時候，她收起雨傘，微微甩了下如瀑的黑髮，露出明月般皎潔的臉龐。她果然是東方女子，而且……盧南的心急劇地跳了起來，他認出了她，她是謝韻，他曾經的女神。

女人輕輕地甩了甩傘上的水滴，欲往商場裡面走去。盧南喊了一聲：謝韻！

女人回過頭來，迷惑地看著盧南，她顯然並沒有認出他。盧南有點尷尬地自我介紹說：我是盧南，我們大學一個系的，你還記得嗎？

哦。謝韻恍然大悟地說道：記得、記得。可是你變得不一樣了，變得高大了、成熟了。

謝韻的這句評價，瞬間把盧南帶回了八年前。盧南曾經暗戀謝韻三年，八年前，在他們大學畢業前夕，他鼓足勇氣向謝韻告白。謝韻拒絕了他，跟他說，她喜歡成熟穩重型的男人。

那時的盧南，青澀瘦弱，額頭上總是爆著幾顆青春痘。雖然他每天心心念念想著謝韻，可是每次見到謝韻卻是面紅耳赤，緊張得說不了幾句話。豆芽菜一般的少年跟成熟穩重，相距十萬八千里。後來盧南聽說謝韻跟數學系的劉曉走在了一起，劉曉是校學生會主席，確實是高大穩重的樣子。

盧南在國內工作兩年後到了美國，四年博士、兩年博士後，他剛剛在M城找到工作。不久前他從C大搬到M城，明天是就職新工作的第一天。八年了，青澀褪盡，當初的少年長大了，如今的盧南落落大方，儀表堂堂。

你還是那麼美麗。盧南笑著對謝韻說。謝韻讀大學時就非常出挑，高䠷的身材、白皙的瓜子臉，一雙杏眼清澈美麗。他們同系不同專業，大一的時候許多課都在一起上。那時喜歡謝韻的男生就如過江之鯽，是男生宿舍熄燈後夜談最多的女生，盧南幾乎每個夜晚都是想著她的身影入睡。如今的謝韻更添幾分嫵媚優雅，舉手投足間皆是女人魅力。

這個雨一時半會也停不了，我陪你去逛商場吧。盧南說道。

好。謝韻點頭道，這個天氣真是雨說下就下，好在我車裡放有一把雨傘。

謝韻也是來買衣服的，盧南陪著她走進Ann Taylor女裝店，他們一邊挑衣服一邊閒聊。他了解到謝韻比他早一年來到美國，去年來M城工作。盧南瞟了一眼謝韻的手指，沒看見婚戒。不過中國人也不是都戴婚戒的，他忍不住就問了一句：劉曉也在M城嗎？

劉曉？謝韻愣了一下，然後淡淡地說：早分手了。我們到美國後分居兩地，異地戀很難維持的。

哦。盧南點點頭，剛剛見面不好說什麼，他不予置喙。

八月的天氣，炎熱依舊。謝韻挑了一件針織背心、一條亞麻連衣裙，她一面挑，一面跟盧南說道：美國的辦公室冷氣很足，國內帶來的絲綢衣服都不合適，棉布的、亞麻的穿著比較舒適。

謝韻去更衣室試衣，試了後出來給盧南看：你覺得怎麼樣？

盧南覺得這簡直跟做夢一般。大學時期有三年，他每天編織夢想，想像自己跟謝韻在一起做各種各樣的事，可是最終他連話都沒有能夠跟謝韻說上幾句。如今他看見謝韻就站在他面前，穿著新衣服娉娉裊裊，一雙杏眼顧盼生輝地望著他。他只覺得胸口又有那種久違的小鹿亂撞的感覺，他連連說：好看、好看！

謝韻試了針織背心，又試亞麻連衣裙。紫色的針織背心勾勒出她窈窕的曲線，雪白的天鵝頸美得高貴動人；米色的亞麻連衣裙知性溫婉，裙底裸露出潔白的腳踝性感無比。盧南衷心地又讚美了一句：太美了！

謝韻衝他嫣然一笑說：謝謝！

謝韻買完衣服後，雨已經小多了。謝韻撐開傘說：我先送你到你的車子。傘不大，兩個人必須挨得很近，謝韻身上散發著特別好聞的淡淡馨香，盧南只覺得心旌動搖。他問謝韻要了電話號碼，連連說：初到M城，以後還會常常要請教。謝韻客氣地答應了。

盧南回家的路上依舊難抑心中的激動。他想到青蔥歲月裡三年的朝思暮想、想到自己告白被拒時的失魂落魄、想到今天的天降偶遇，心中連連感嘆人生際遇真是難以預測。

盧南租了一個一居室的小公寓。他到家的時候，天上依舊飄著細雨。窗外有一條小河，雨點落在河水中，泛起了無數的漣漪。（一）