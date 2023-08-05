絕對沒有。樓姊，唐彪依然辯解，那個人真的沒有什麼危險。

那好，樓藍凜然說，彪子，你馬上陪我去。

去哪兒？

醫院，你陪我立即去醫院。樓藍說，我要去醫院探望他。

探望他？樓姊，你是不是有點……唐彪還是將「瘋了」兩個字嚥了下去。他已經不在醫院了。

是你趕走了他？

不是，他穿著皮夾克，還有厚厚的羊毛衫。你砍得並不重，只是受了點皮外傷，醫生給上藥包紮了，就讓他出院了。

我不信，如果不重，他家裡人為什麼向我索賠二十萬元？

那是他們的事，他們想敲詐勒索，與你無關。唐彪眼神有些飄忽，

既然想敲詐勒索，那怎麼又突然連人影都不見了呢？

這事我說過，唐彪突然高聲地說，樓姊你不要管了，一切由我來處理。

樓藍似乎明白了什麼，她沒有再說下去，只是打擺子似地哼了一聲。彪子，我有點冷，我們回去吧。

唐彪隨即脫下自己的黑呢子大衣，給樓藍披上。樓藍堅辭不要，但拗不過他。黑呢子大衣透著溫暖，還有唐彪好聞的男人體味，她有些暈眩，心湖裡又一次泛起了漣漪。

那個雙年展，早已經開始了。在路虎車上，唐彪告訴樓藍，明天我陪你去當代藝術館吧。

不用。樓藍矜持地搖搖頭，你也很忙，還是我自己去吧。

按照取保候審的要求，樓藍除了上海，哪裡也不得去，本來想去杭州中國美院走走的計畫也取消了。她只得窩在樓紅幾十平米的小房子裡，與父母親一起揣摩著這個案子的最終結局。儘管樓藍已轉達唐彪前幾天打電話來說的話，案子很快就會了結，但樓藍父母親心裡還是不甚踏實。那個壯漢和他的那個黃髮女人，顯然都不是省油的燈，要不然也不會鬧出這麼大的事來。（一八）