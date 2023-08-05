一個陌生女人的來信（二一）

畢竟像diner（一種常見的美式餐廳，通常吃的是漢堡、薯條、派和飲料等簡餐，分量比較大）這種美式餐館，我也光顧過，知道美國的飲食文化實在沒多久歷史，品味還沒建立起來，人們只知道把食物鋪得盤滿缽滿，對於最精緻、最華美，抑或是最原始、最野蠻的中國飲食，你們都看不過眼。根據你的來信，我可以判斷你對中國文化並非一無所知，然而「知道」不等同「了解」。我必須承認，你把我和裘帕的小說分析得頭頭是道，甚至許多處精闢得像是給我開了天眼，讓我感到汗顏。你確實把這兩篇小說都看透徹了，某種意義上，也透過小說看穿了我。可是我要提醒你，你終究忽略了最重要的一項事實：

我這小說不是寫給你看的。

請你留意一下，我寫的是一篇中文小說，而我也只將它發表在中國的刊物上。不同於裘帕，她用英語寫作。那是世界語言；在她的祖國印度 ，英語若不是國語，必定也是廣泛通用的官方語言。而我，既然選擇了中文，便清楚知道自己在為中文讀者寫作；我寫的移民 故事，必須符合中文讀者的期待和審美需求。也就是說，我小說裡的老房東太太並不是為了遷就在法拉盛 商行做事的主人公，才住到皇后區。不，她是為了我的讀者！

所以，竊以為你拿我的小說跟裘帕的作品相比，既沒有意義，對我也不公平。它們是針對東西方兩個不同的文學市場打造的作品。裘帕無疑是個了不起的作家，她寫的移民文學，是一幅一幅既貢獻給美國，也貢獻給印度的畫像。我呢，我的目標讀者本來就不包括像你這樣的一個猶太老人，你又憑什麼對專門為中國設計，並且只在那裡出售的產品指指點點，批評它不符合你的美學要求？（二一）