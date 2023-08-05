他盡量壓低聲音：「每個人的命不同，兩個姊姊是好命，那些難民的命太賤、太苦，只有靠偷渡 。」

「為什麼要偷渡，為什麼要當賊？」夏妍眼皮都不抬。

「偷渡者的命運很淒慘。」遠帆的聲音很慢、很輕，希望喚起她們的同情心。但是兩人並不買帳。

夏妍揚聲說道：「我知道他們的淒慘，像動物一般被虐待。大路不走，走強盜橫行的泥巴小路，這是自己給自己挖坑。」

「自討苦吃，無人同情！」文惠鏗鏘有力地補充。

你們的內心住滿了綠眼魔鬼！遠帆想脫口而出，但是理智還是管住了憤怒的舌頭。他憋住呼吸，不再爭辯。

夏妍很自信，對文惠說：「我的內心沒有綠眼魔鬼，我從來沒有幸災樂禍過。我和初戀分手後，一直在默默祝福他。「

文惠輕蔑一笑：「你提出的分手吧？」

見夏妍點頭，文惠繼續說：「這就對了，拋棄對方總是充滿內疚，希望對方萬事如意。要是你現在很倒楣，跑到初戀情人那裡去訴苦，對方絕對是幸災樂禍。那種因拋棄而產生的憂鬱，以隱形的狀態存在，平時不會表現，但如影相隨，陰影幾十年都在。你老闆黛比如果沒撞見倒楣的前男友，憂鬱症 不會痊癒。」

夏妍說：「不是每個人都變態，希望對方倒楣。」

文惠說：「你認為我變態嗎？當年我還在讀高二，那個暑假，前任要踢我。我擠出一臉假笑說，永遠是朋友，但是內心那個恨啊！那些日子，我天天站在學校的大門口看壓路機，希望壓路機從他身上壓過去，再壓過去，壓成一張紙都不解恨。」

遠帆正給文惠按摩頸部，文惠長期伏案工作，頸部和背部經常麻痛，遠帆有辦法幫她疏通經絡。他聽見文惠說：「壓過去，再壓過去，壓成一張紙都不解恨。」心裡想著，你心頭得有多少綠眼魔鬼，要把對方壓成一張紙，難怪你對偷渡者無法包容。

「壓成一張紙？」夏妍呵呵地笑起來，「高中生失戀了，居然釋放這麼巨大的負能量？」

「被人甩了，恨死了，那你呢？你和你的初戀，誰拉爆的誰？」文惠問。（六）