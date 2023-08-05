太陽臉／圖

阿綸激動地想起不久前有隻柯基犬，因為主人是密切接觸者被送去隔離，遭到防疫 人員撲殺。同時她也看見保潔阿姨雙手帶著傷痕，依然不停歇地持續工作。

忻忻勸阿綸，還好「幾何」沒被賣掉，賣了可就找不回來了。

阿綸為「幾何」折了的腿進行包紮，天冷了，她又為「幾何」織了一件綠背心。玟冰心裡想，再過一個月將「幾何」豎起來，掛上吊飾，還可以充當耶誕樹。但是怕阿綸生氣，她沒敢說出口。

寒流即將來襲，群裡出現了一條徵求文：教學樓清潔、廚房洗碗的阿姨、叔叔們，因為學校的封控措施，沒法回住處取冬衣，工資還要打回去給家人，希望有多餘冬衣的同學們願意提供分享。

阿綸望著「幾何」身上的毛線背心，取出衣櫥裡兩件毛衣、一件鋪棉外套送去收集點。這是她在學校最後一個冬季了，雖然她也不能肯定，明年畢業後自己會在哪，但她可以先拿出部分冬衣，讓多一點人能獲得溫暖。

收集點很快堆滿了過冬的禦寒衣物，忻忻看見群裡有人留言：無聊的日子總能給人巨大的勇氣。

還有人說：是啊，不能去髮型屋，我們寢室互相幫忙，大家都染了一頭不太成功的藍毛。

幾天後，宿舍管理阿姨貼出告示，提醒同學們要牽好自家的小狗，記得帶狗回家。

原該多采多姿的大學校園生活因為疫情 變得壓抑沉默，準備出國留學的同學兩年多來，一次次收到語言考試取消的通知，甚至連公務員招考也都延至不能確定的何時，已經大四的三一七寢室愈發看不清未來。

十二月，忻忻在圖書館前看到有人擺出多隻待領養的小狗，黃白花狗仔吐著舌頭，肩並肩坐在竹籃裡，是美術系的同學以小紙盒製作狗寶寶送給喜歡的同學，隨狗還附贈紙碗改成的狗糧盆和領養文件。穿過葉隙的陽光均勻灑落，她腦中浮現群裡看見的那句留言：無聊的日子總能給人巨大的勇氣。

冬至前，小杜終於從封控區回到學校，完成隔離。她清出櫃子裡過期的零食，說：「不是叫妳們先吃了嘛。」

玟冰說：「我們有吃啊，實在是你囤得太多了。」

阿綸笑得前仰後翻：「當時囤貨是怕被封在宿舍，結果等人真的被封了，又和囤的貨不在一處。」

生活是荒謬的，無法對抗的她們拿出過期一個月的自煮火鍋，在石灰包添水加熱後吃了起來。麻辣湯汁裡的蓮藕塊吃得她們忍不住咋舌，紛紛大口吞灌果味蘇打水。刺激的口感提醒著她們，就連青春也即將過期了。

初雪墜落，忻忻帶著紙狗在雪地上堆雪人。雪太薄，得反覆用手聚攏堆砌，還沒能堆出雪人的身體。另一個也想堆雪人的同學提議：我們一起堆吧！速度果然加快了一倍。

當雪人堆好，同學取下自己的帽子給雪人戴上，忻忻拿出手機為雪人拍照，才發現那位陌生同學遛的狗和自己的狗長得有多像，垂下的耳朵、短小的尾巴。

兩人想起還沒為對方介紹自己的狗，竟同時說出：「這是盼盼。」他們相視而笑，交換了彼此的聯繫方式，約好改日一起遛同名的「盼盼」紙狗。

雪還將繼續下，不論病毒在或不在，畢業仍將如期而至，忻忻尚未找到自己的方向，但是她至少為自己的紙狗找到了伴。

作者按：受疫情影響，大陸許多學校採取封閉式管理，學生們無法離開學校。大家在無聊又無奈的生活中企圖找一點樂子，於是養起了紙狗。北京 外國語大學國際商學院、南京師範大學、西南政法大學、西北大學等多所大學的校園裡都可見到。學生們用厚紙板和身邊可取得的其他材料做成狗，為狗取名字，拴在宿舍門口看家。狗主人們還會一起到操場遛狗散步，彷彿牠們是活生生的寵物。（下）