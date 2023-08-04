樓姊，唐彪用那雙炯炯有神的眼睛注視著她，看在你以前對我妹妹親人般關心的分上，還有你為我老母親做的那些事情。知恩不報非君子，您的事我不能袖手旁觀。再說，我知道那人只要不死，樓姊你就不會有什麼事。

叫我樓藍。別樓姊、樓姊，我有那麼老嗎？樓藍微笑著仰起臉來，她看到唐彪那張英俊又充滿陽剛之氣的臉，她寂寞的心湖開始泛起一絲漣漪。這是一個重情義的男人，她要進一步窺視這個男人內心的祕密，於是逼視著他。是嗎？那你為什麼一開始就說我們是夫妻？你怎麼會突然有這樣的想法？

這有什麼奇怪？唐彪正色說，因為是夫妻我才能介入，為你作證說你懷孕。你不懷孕，怎麼會有這次取保候審的機會？也許你還在關押中，我是救人心切。

彪子，這是你真實的內心想法嗎？樓藍顯然有些失望，渾身打了個冷顫，她突然覺得江畔冬日的寒風有點刺骨。

樓姊，我當時只是想個法子救你，唐彪連忙漲紅著臉解釋。樓姊，我知道自己是什麼人，更知道自己的身分。我只是一個江湖之人，一個從監獄 裡出來的粗人。我對你只有知恩圖報之心，絕沒有任何非分之想，更不會趁人之危。樓姊，你千萬別誤會了。

樓藍的眼裡突然盈滿了淚水。

你怎麼了，樓姊？唐彪慌了，遞過來一張紙巾，一臉愧疚的神色。如果我對你有什麼冒犯，你千萬要多多包涵。

好了，樓藍接過紙巾拭去淚水，恢復了平靜。我在想那個被我砍傷的人，會不會有什麼危險？

不會，唐彪這才舒了口氣。樓姊，你放心，他絕對沒有什麼危險。

你怎麼知道？他流了那麼多血。樓藍緊盯著他的臉，彪子，他們家的人怎麼突然不找我麻煩了，是不是你在背後對他們做了些什麼？你跟我說實話。（一七）