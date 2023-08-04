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一個陌生女人的來信（二○）

黎紫書

你忽然感到害怕起來，家裡沒其他人呢。你急忙要掏出手機，才發現身邊沒帶著，想必是留在廚房裡了。你提醒自己莫慌、莫慌，可手已經在發抖。拿在手上的信微微顫動，像是內奧米對你頻頻眨眼。你回想醫生之前口授的指導：不急，先深呼吸吧。你昂起臉來，與牆上的攝像頭對上了眼。

「你不明白。」你對內奧米說。你想到要給她回信。這念頭一閃而過，你心裡卻很清楚自己不會這麼做，這事不宜擴張。「可是我若真給她回信，」你遏不住想，「我會讓她知道，雖然都是移民題材，用中文寫作跟用英文寫，完全是兩碼事！」這念頭生起，腦子某處便像有一台不由你控制的打字機，噠噠噠噠，暗地裡給這回信擬稿。

內奧米，你這信，讀到下面這一段，我覺得一口氣要嚥不下去了：

「看看你寫的，同樣是短篇，卻像個野餐籃子。除了茶水、鮮奶，裡頭還有小餅、大餅，什麼肉粽子、『條頭糕』和『利是奶糖』（原諒我只能給這些名字胡亂拼音了），五花八門，效果就如那一套韋奇伍德茶具上的毛地黃、金盞菊、大麗花……讓人看得目不暇給。這叫我想起多年前，跟隨幾位台灣太太，到三藩市中國餐館裡見識的豪華擺盤。那些雕刻在蘿蔔、茄子、黃梨和其他蔬果上的騰龍躍虎及十二生肖，還有那些蓮藕雕砌成的奇山峻嶺，配上乾冰釋放煙霧，全擺在一個盤子上，像布置障眼法。我固然驚嘆，卻也不免要想，這跟一面用餐一面觀賞雜技表演，有什麼不同呢？」

感謝你把話說得這麼坦白，讓我有幸受教。我在美國待了許多年，對於你這種想法和論調並不感到陌生。（二○）

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