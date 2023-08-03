楚先生於是拉了一下樓藍的手，他的手綿軟溫熱，好像女人的手。楚先生又說：東方明珠近在咫尺，讓唐彪陪你去看看。我還有點事，失陪了。

唐彪要跟隨下去，楚先生擺擺手說：你還是留下陪陪樓小姐吧。

樓藍情不自禁地說：彪子，你這老闆真是個好人。

是的，是個難得的好人。唐彪點點頭說，樓姊，你要上東方明珠塔看看嗎？

樓藍說：別看我經常回上海，每次都來去匆匆，東方明珠塔還真沒有上去過。

那就走吧。唐彪說，我陪你登上最高層，讓你看下大上海的全景。

當唐彪購買登臨東方明珠塔的票時，樓藍突然改變了主意。算了彪子，我們還是去江邊走走吧。

冬日的黃浦江畔雖然艷陽高照，仍然有些寒意。遊客不多，樓藍忽然顯得心事重重。

告訴我，彪子。樓藍突然問，你老闆楚先生為什麼對我這樣好？

你多心了，樓姊。唐彪的臉上掠過一絲不安，因為你是我的朋友，我的老闆對我很好，如同兄弟。

那你為什麼要幫我？樓藍繼續問，你還幫我做了偽證，比如懷孕什麼的。你還讓我對員警說，我們是夫妻。假如我有什麼事，一定會連累你的。

這沒有什麼，唐彪淡然一笑。樓姊實話告訴你，員警還真來過公司，調查過我們的關係。連我們老闆楚先生也為你做了偽證，證明您是我們公司的職員，而且我們倆確實是夫妻關係。唐彪見樓藍睜大了眼睛，這件事必須這樣做，我們才能全力幫助你。

你們老闆也在幫我，主要是因為你的關係，現在我已經明白了。可我不明白的是，你為什麼要這樣做？你這完全是在引火焚身！（一六）