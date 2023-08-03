一個陌生女人的來信（一九）

直至他在波士頓 找到工作，把家鄉的新婚妻子從機場迎回公寓的那一日，他給她準備的也還是咖哩雞蛋 。

後來主人公的妻子安頓下來，第一次開口向他要錢。那天他回家，看見爐灶上燒著香噴噴的一鍋咖哩雞（每次讀到這兒，我都按捺不住深深吸進一口氣，想要聞一聞新鮮大蒜和生薑的味道），裘帕就寫了這些。但你看到那充滿喜劇性的隱喻嗎？從「咖哩雞蛋」到「咖哩雞」！那是從窮學生變成了社會人；那是從單身漢變成了丈夫。而不管變成了什麼，本色未變。

「夠了！」你在心裡吶喊。幾乎想要把手中的信撕了，或是把它揉成一團，狠狠擲到地上。但那些紙張像是在導電似的，又似乎成了燙手山芋，將一股熱力從手心直傳到你的耳根，讓你兩頰發燙，耳朵嗡嗡作響。

你恨死這個內奧米了。你在心裡叫她去死吧老太婆，下地獄吧。這一刻你總算明白了，她不把信寫到出版社、不寫給裘帕，而是把信寫給你，為的就是要恫嚇你、對你盡情羞辱。你越想越覺得此人邪惡。怎麼有人心思這麼壞呢？又越想越覺得，這如果不是一個國家對另一個國家的蔑視，也絕對是一個民族對另一個民族的侮慢。不行了，你越想越感到五內如焚、心跳加急，耳鼓擂出了隆隆巨響，似乎連呼吸都變得困難了，便也覺得身體這裡、那裡不妥，四肢發軟，有點站不住。這才兀地想起來，前兩年去做身體檢查，醫生診出你此前悄悄發過一次心臟病 ，毫無疾狀，連你自己也不覺有異，卻從此有了病發猝死的風險。（一九）