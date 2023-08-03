「中國的綠和美國的綠寓意不同，綠色在美國文化裡有兩種象徵意義，一是美金顏色，象徵財富，二是嫉妒顏色，美國人把嫉妒形容成綠眼魔鬼Green-Eyed Monster，我想起來了！」夏妍突然恍然大悟道：「黛比的辦公室掛過一副油畫，一個穿綠裙子的女孩坐在角落號啕大哭，聚光燈下一對新人正在結婚。看畫時我就納悶，女孩的戀人被閨蜜搶了，兩人的大婚讓她傷心不已，但不明白為什麼女孩的眼睛那麼綠，綠得像狼的目光。現在總算懂了，綠眼魔鬼啊。」

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「綠眼魔鬼無處不在！」文惠還有更奇妙的故事，來自她的同居男友凱文。凱文是個生物教授，在國家實驗室從事科研，只要能申請到科研經費，千奇百怪的實驗都可以開展。凱文去年研究的項目是什麼？關於人類的嫉妒對大腦的影響。他們請了十幾個學生，讓他們收聽不同的信息，同時用電子顯微鏡觀察他們腦神經的反應。當聽說戀人嫁給了自己的對手，科學家發現腦葉處有綠黃的微光閃爍，那光跟人類的肌體疼痛反應合拍。當聽說自己的情敵在五年後丟了工作、得了重病，科學家發現他們的大腦發出金黃色的光芒，明亮耀眼，跟人類發自內心的喜悅呼應。

文惠從凱文的實驗中得出結論：「綠眼魔鬼不僅住在人的靈魂裡，也紮根在人的大腦裡。黛比得知前任倒楣那般狂喜，如果用電子顯微鏡觀察她的大腦，肯定發出了閃耀耀的光芒，也就是幸災樂禍的光芒。」

遠帆表面上平靜如水，但多少次午夜夢迴，醒來後再也無法入睡。（四）