樓藍搖搖頭說：哪裡，我當時也是出於一時衝動，到現在還是有些害怕，也有些後悔。

楚先生說：你後悔什麼？

樓藍臉色有些凝重，我後悔自己不該那麼衝動，不僅給自己與家人帶來了不安，還給你們增添了許多麻煩。

楚先生說：你多慮了，樓小姐。隨後便談起自己還打算做一些藝術品的生意。他說：樓小姐的油畫已經網上見過，非常欣賞，以後說不定與樓小姐還有合作的機會。

樓藍說：那就是我的福氣了。

相互寒暄客套了一番，服務員便送上菜來。清一色的杭幫菜：筍乾老鴨煲、龍井蝦仁、小鮑魚燉鵝掌，還有燻魚、西湖桂花藕、雞毛菜等，琳瑯滿目擺了一桌。

楚先生說：得知樓小姐是老上海人，喜歡吃杭幫菜，特地找了這家浦東較有名的杭幫菜館，為樓小姐壓壓驚。

樓藍覺得他連自己愛吃什麼都知道，不知該說什麼才好，只得一連聲道謝。楚先生還特地提起取保候審的保證金一事，叫她千萬別放在心上，有什麼事儘管找唐彪去辦。唐彪是個非常能幹的人，他很欣賞，也很信任。

飯畢，楚先生有事先走，他對樓藍說：樓小姐千萬別客氣，你以後要是回上海工作，就上我們公司來。我讓你管理藝術這一攤，我們公司正缺你這樣的人才。

樓藍說：誰說我要到上海來工作了？

楚先生笑了，因為你是孝女啊，父母、姊姊都在上海，你一個人還會在青海長期待下去嗎？再說，你已經做了一回我們公司的人了，你這人才我要定了。

樓藍感受到他的精明，便說；好的啦。我以後如果來上海，一定先考慮投到楚先生麾下。（一五）