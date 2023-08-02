我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

樓藍在上海（一五）

鳳群

樓藍搖搖頭說：哪裡，我當時也是出於一時衝動，到現在還是有些害怕，也有些後悔。

楚先生說：你後悔什麼？

樓藍臉色有些凝重，我後悔自己不該那麼衝動，不僅給自己與家人帶來了不安，還給你們增添了許多麻煩。

楚先生說：你多慮了，樓小姐。隨後便談起自己還打算做一些藝術品的生意。他說：樓小姐的油畫已經網上見過，非常欣賞，以後說不定與樓小姐還有合作的機會。

樓藍說：那就是我的福氣了。

相互寒暄客套了一番，服務員便送上菜來。清一色的杭幫菜：筍乾老鴨煲、龍井蝦仁、小鮑魚燉鵝掌，還有燻魚、西湖桂花藕、雞毛菜等，琳瑯滿目擺了一桌。

楚先生說：得知樓小姐是老上海人，喜歡吃杭幫菜，特地找了這家浦東較有名的杭幫菜館，為樓小姐壓壓驚。

樓藍覺得他連自己愛吃什麼都知道，不知該說什麼才好，只得一連聲道謝。楚先生還特地提起取保候審的保證金一事，叫她千萬別放在心上，有什麼事儘管找唐彪去辦。唐彪是個非常能幹的人，他很欣賞，也很信任。

飯畢，楚先生有事先走，他對樓藍說：樓小姐千萬別客氣，你以後要是回上海工作，就上我們公司來。我讓你管理藝術這一攤，我們公司正缺你這樣的人才。

樓藍說：誰說我要到上海來工作了？

楚先生笑了，因為你是孝女啊，父母、姊姊都在上海，你一個人還會在青海長期待下去嗎？再說，你已經做了一回我們公司的人了，你這人才我要定了。

樓藍感受到他的精明，便說；好的啦。我以後如果來上海，一定先考慮投到楚先生麾下。（一五）

上一則

台法混血躍法國爵士界新星：台灣啟發了我

下一則

夢獸

延伸閱讀

江山如此多嬌 超豪華遊輪長江全景遊 展示會

江山如此多嬌 超豪華遊輪長江全景遊 展示會
護照風波

護照風波
樓藍在上海（七）

樓藍在上海（七）
市況蕭條 網文「上海搞成這樣很難過」引熱議

市況蕭條 網文「上海搞成這樣很難過」引熱議

熱門新聞

舊金山市場街上的同志大遊行隊伍。（本報系資料照片）

一個美麗城市的陷落（上）

2023-07-29 02:02
葉懿瑩∕圖

問世間，情是何物

2023-07-27 02:02

美國求職大不同

2023-07-27 02:08
太魯閣國家公園，上方為布洛灣吊橋，下方為錐麓吊橋。（萍萍．圖片提供）

寶島自由行（上）

2023-07-25 02:02

洗碗機的體悟

2023-07-30 02:00
楊德昌(左)、舒國治同在《牯》片屏東糖廠的現場，1990年。（王耿瑜／攝影）

憶楊德昌

2023-07-28 09:00

超人氣

更多 >
灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功