趙梅英／圖

蛇頭說過，亞馬遜雨林有一種寄生蟲，生活在水裡，一旦進入人的身體就糟糕了。命大的吃藥可能會好，但一些人再也沒有看見第二天的太陽。

遠帆一路小心翼翼，躲過了寄生蟲和食人魚，但是沒有躲過一種恐怖可怕的螞蟻。那種螞蟻土著稱之為「子彈蟻」，一旦被咬上一口，如中了子彈一般痛苦不堪。你感到傷口處鮮血長流，但是又看不見血，讓人崩潰得想自殺。蛇頭說，雖然痛，咬咬牙熬一熬，再過幾天會好的。

蛇頭找到了雨林裡的印第安人，給了些美元，拿到了子彈蟻的解藥。蛇頭對眾人說：看見沒有，綠鈔票的功能多強大，連印第安人都喜歡。們以後到了美國，要好好掙綠鈔票。

遠帆問過，印第安人要美元幹什麼。蛇頭說：一些印第安人喜歡花花世界，主動跟外面的人接觸。外面的人想要雨林中的蟒蛇啊、大蓮花啊，都是拿美元請印第安人幫忙。

拿了美元的印第安人會為偷渡 的隊伍，掃清前行的某些障礙。千辛萬苦之後，遠帆隨隊伍到了厄瓜多爾，又輾轉進入哥倫比亞，然後是巴拿馬。在巴拿馬，他們加入了一支浩蕩的難民隊伍，得到國際組織的援助，沿途有義工提供食宿和醫療服務。最後登上了免費的大巴車，一直開到墨西哥 。

大巴車把他們送到墨西哥的難民營，這個難民營由一神父創辦的。偷渡路上太多的血腥和暴力，男人被威脅、被勒索，想揍你就揍你，女人更慘，隨時被地痞流氓蹂躪踐踏。女人進入難民營的時候，只祈求能打上避孕針。

中國蛇頭有策略，跟當地的黑幫利益交換，僅在難民營待了一夜，便組織華人 隊伍徒步到了長途貨運火車站，趁著夜黑風高爬上火車。

火車把隊伍帶到美墨交界的小鎮，遠帆看見一條小河蜿蜒穿過小鎮，河那岸就是美國。膽大的人直接蹚過河，美國警察騎著高頭大馬，手揮長鞭，不斷驅趕過河的偷渡者。

一些偷渡者勇敢朝前衝，一些人跟在後面拿手機拍視頻。遠帆心想，如果阿樂還在，他會興致盎然拍個不停嗎？拍下來放在抖音上，一定會吸引百萬、千萬的流量。

差不多在帳篷裡待了三天，眾人聽從蛇頭的指揮把護照撕了，再過河進入美國。見了警察，他們鞠躬，態度謙卑順從。警察沒拿鞭子對付他們，還給他們食物和水。

眾人以無比悲痛的心情向翻譯官陳述，在疫情期間受到非人的虐待，只能跋山涉水偷渡到美國。由於沒有身分證明，警察不會驅趕他們，也無法遣返，一群人被送到軍事基地的監獄。

幾個月後，遠帆進入了美國難民營，遇到了一個好心的亞裔女官員，眉目有幾分靜姊的神韻。她看他的眼神親切溫暖，像自己的姊姊。她幫他拿下了難民身分。

有了難民身分，也就有了社安號，可以在美國合法工作。遠帆不懂英文，先是在休士頓一家中餐館打工，然後慢慢有了朋友。朋友知道他有按摩推拿的一技之長，推薦他去了華人開辦的養生會所。

3

夏妍是遠帆SPA分店的客人，她滿意遠帆的服務，又把文惠帶了進去。躺在按摩床上，夏妍喜歡聊她的男友托尼，更時常提及老闆黛比。遠帆雖然沒見過黛比，但是黛比的形象總是鮮亮地立在遠帆的眼前。

那日夏妍眉飛色舞，繼續八卦黛比。黛比被拋棄，一夜之間變得沉默寡語，從此不再跳舞，似乎被一張黝黑的大網籠罩。黛比掙扎了大半年，才回歸正常。好在老天對她不薄，給了她一帆風順的職場、溫柔體貼的丈夫，還有聰明可愛的孩子。孩子去年考上哈佛，應該心滿意足了！但是黛比心底深處有一口黑井，午夜夢醒時湧滿了悲傷和憤怒。

山不轉水轉，從前的負心人在臉書上向黛比懺悔。黛比裝出優雅大度的模樣，心平氣和地安慰他：振作起來，你會成功！

關上臉書後，黛比內心的狂喜像綠帽子節的綠色噴泉奔湧四射。她想唱一支歌，還想轉圈，好久都沒這麼歡喜了！比兒子考上哈佛還幸福！她一直有輕度憂鬱症引發的失眠，但那個夜晚卻睡得濃黑香甜。

遠帆聽見夏妍對文惠說：「黛比酒後失言，暴露了自己的幸災樂禍，可見其心胸不寬。」

文惠要等遠帆服務完了夏妍，才給自己按摩。她靠在按摩床上，悠悠地喝著冰茶說：「什麼心胸不寬？當年渣男拋棄她，讓她鬱悶二十五年，二十五年的陰影總算散了。現在有句話很流行：你若不安，便是晴天。你若安好，便是晴天霹靂。」

夏妍笑道：「晴天還霹靂呢？林徽因的原詩是：你若安好，便是晴天。那是無法相守的戀人給彼此的祝福。」

文惠哼道：「祝福什麼？當初愛有多深，過後恨就有多濃。你若安好，便是霹靂，你若安息，才是晴天！你當初綠了我，我咒你遭遇兩倍的綠。」（三）