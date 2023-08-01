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樓藍在上海（一四）

鳳群

唐彪說：我哪裡買得起這麼好的車！是老闆楚先生的車。

樓藍上了車，這才舒了口氣。唐彪告訴樓藍，一切事情都搞定了，要她不必擔心。樓藍不解，你怎麼搞定？那些人一開口就二十萬賠償，不然就要告到法院去。

唐彪說：你放心吧，我說過這些你就別管了。

不管？你說得挺輕鬆，那他們真的上法院起訴我怎麼辦？

唐彪說：他們不會去起訴你的。

樓藍覺得這個唐彪果真不簡單，辦事如此迅速果斷。唐彪見她納悶淡然一笑，以後我會告訴你的。樓藍沒有想到一場她認為是天塌下來的事情，一夜過了竟然風平浪靜，簡直不可思議。

樓藍仍然疑慮地問：那我們現在去哪兒？

我的台灣老闆楚先生今天要在酒樓為你接風壓驚。是他讓我為你辦的取保候審手續，還為你出了一筆保證金。

可我不認識你們老闆楚先生。樓藍說，他為什麼會這樣做？

你不是承認是我們公司的職員了嗎？老闆關心職員是應該的。唐彪笑笑，我這個老闆是個非常好的人，你見面就知道了

車開了許久，唐彪最後把車開到了上海浦東新區陸家嘴西路的正大廣場，他們上了六樓酒樓的包間。一個皮膚白皙、斯文秀氣的中年男人站了起來，唐彪介紹說這是他的老闆楚先生，樓藍便向他表達了謝意。

楚先生笑著說：無須謝我，這都是唐彪在背後幫忙。你的事情我都知道了，這年頭我在此地見到啃老的年輕人太多了。像樓小姐這樣為了父母的尊嚴，敢於拔刀而起、充滿孝心的烈性女子真是少見。而且你還是個藝術家，便有心想結識。（一四）

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