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車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

小鮑老師（二○）

張舒涵

沈晴號啕著撲到老太太面前，怒容滿面，一把把老人推了個嘴啃泥，吼道：

「禽獸爹禽獸兒子，你們一家子都是禽獸！留下孩子，你還想坑我一輩子啊！」

老太太扶著地一陣暈眩，白內障的眼睛彷彿又見到了三十年前的一幕幕。親戚們圍坐在院子裡，一個個目露凶光，圍住孤兒寡母；六歲的大女兒被親戚們推到河裡，哭喊著救命，最終氣力不支沉進河裡。老太太泣不成聲，難道這世上真有輪迴？

她跪在地上說：「這個孩子你要是想生，就生下來，我就算是再苦，也把他拉扯大；不想生，我也不怪你。多俊的一個大閨女啊，不能像我一樣受這個白毛罪！」

老太太翻身從地上顫巍巍爬起來，拖著病重的身軀三步一撞牆地艱難走了。

沈晴最終還是決定把孩子生下來，六個多月的胎兒已經成形，沒有一個母親捨得不要他。沈晴一個人在產房生子，薛文婧安排老師們輪流值班。孩子呱呱墜地，鑽心的劇痛都化做了滿腔的刻骨仇恨。沈晴對剛見面的兒子說：

「兒子，記住你的仇人，就是你爸啊！」

學院和村民打官司，法院判決村民敗訴，急紅眼的村民們要找小鮑要回行賄的錢。村民們知道小鮑的老婆、孩子都在學院，每天圍著院牆不肯離去，從很遠處狠狠盯著沈晴母子。在村民們看來，男人就算不要老婆，兒子是一定要管的。只要看住了沈晴母子，就一定能順藤摸瓜找到小鮑。

院長擔心村民們對沈晴母子不利，讓她暫時請假離開學校。沈晴苦笑說她沒有地方可去，家沒了，娘家又不肯收留，學院是她們母子唯一的容身之所。沈晴說到傷心處，嚶嚶哭泣。（二○）

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